‘Succession’ y ‘The Bear’ arrasan en una nostálgica noche de Emmy

La gran favorita de la noche, con 27 nominaciones, “Succession” se fue con las manos llenas.

La temporada final de la serie de HBO que sigue las puñaladas traperas de una acaudalada familia arrasó en seis de las categorías dramáticas, incluyendo la codiciada mejor serie.

Un emocionado Kieran Kulkin se hizo con el Emmy al mejor actor dramático, una categoría en la cual el programa marcó un récord al emplazar tres de los seis nominados, mientras que Matthew Macfadyen se llevó el de mejor actor de reparto.

Sarah Snook, su esposa en la serie triunfó como mejor actriz dramática. “Gracias por amar la serie tanto como nosotros amamos hacerla”, dijo Snook al recoger la estatuilla.

La serie también ganó a la mejor dirección y guión. “Terminamos la serie con mucha tristeza, pero fue un gran placer hacerla”, dijo su realizador Jesse Armstrong.

“The Bear”, la serie sobre los vaivenes de una frenética cocina de un restaurante en Chicago, hizo lo propio alzándose como la mejor serie de comedia.

Ayo Edebiri recibió la primera estatuilla de la noche como mejor actriz de reparto, mientras que sus coestrellas de pantalla, Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach se llevaron los Emmys a mejor actor y mejor actor de reparto, respectivamente.

La aclamada primera temporada de la serie (la votación de los Emmy ocurrió antes de que la segunda temporada fuera al aire) también se llevó los premios a la mejor dirección y guión de una serie de comedia.

Congratulations to @TheBearFX ( @FXNetworks / @hulu ) which wins the #Emmy for Outstanding Comedy Series! #Emmys #75thEmmys pic.twitter.com/tRHZASZ3qN

De entre los premios importantes, ‘The Bear’ solo se dejó por el camino el de mejor actriz de comedia, que ganó Quinta Brunson de ‘Abbott Elementary’, quien se convirtió en la primera intérprete afroamericana en ganar este premio en 33 años.

Frente al total dominio de “Succession”, “The White Lotus”, la sátira que ironiza las intimidades de la alta sociedad y que en esta edición pasó a competir en la categoría dramática con su segunda temporada ambientada en Sicilia, tuvo que conformarse con el Emmy a su estrella Jennifer Coolidge, como la mejor actriz de reparto en una miniserie.

Por su parte, “RuPaul’s Drag Race”, el popular programa de concursos que enfrenta a Drag Queens, se embolsilló otro Emmy al mejor programa de reality show.

“Bronca”, el programa de Netflix que desarrolla la inesperada relación de amor y odio entre dos extraños que se pelean en el tránsito, venció en su segmento como la mejor miniserie, además de concederle los premios de actuación a sus protagonistas Ali Wong y Steven Yeun.

La 75ª edición de los premios Emmy arrancó con un corto musical liderado por el comediante y actor Anthony Anderson, acompañado de un coro de gospel.

Anderson, quien asumió las riendas de la ceremonia junto a su madre, continuó con un nostálgico repaso de series que marcaron la televisión estadounidense en décadas recientes como “Los hechos de la vida”, “Good Times” y “Miami Vice”.

“Esta noche es una de celebración, estamos honrando los programas que nos mantuvieron pegados a la televisión”, dijo Anderson que también estuvo acompañado por Travis Barker, de Blink-182, a cargo de un solo de batería.

El tono nostálgico de la noche prosiguió con la participación de varios elencos de programas súperexitosos como “Cheers”, “Grey’s Anatomy”, “Saturday Night Life” y “Los Soprano” que reprodujeron sus muy reconocidos escenarios en la gala.

All the small things led to this moment. 🎤 Welcome to the #75thEmmys! ✨#Emmys #TelevisionAcademy pic.twitter.com/foMy6Y4M2X

— Television Academy (@TelevisionAcad) January 16, 2024