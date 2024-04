De acuerdo con medios internacionales, la nueva versión de Road House (El Duro) se aleja de la versión original y muestra más diversidad.

Se estrenó el pasado 21 de marzo en Prime Video y el guatemalteco Arturo Castro destaca con su actuación en esa producción.

Según Prime Video, Road House (El Duro) es una película de acción con mucha adrenalina que es protagonizada por Jake Gyllenhaal como Dalton, un expeleador de la UFC, que trata de huir de su oscuro pasado e inclinación por la violencia.

Dalton apenas se mantiene a flote gracias a la reputación que lo precede, cuando es reclutado por Frankie (Jessica Williams), dueña de un bar en los Cayos de Florida. Ella lo contrata como su nuevo encargado de seguridad, con la esperanza de impedir que una violenta pandilla que trabaja para el criminal Brandt (Billy Magnussen), destruya su querido bar. Ni cinco contra uno, el grupo de Brandt no es rival para las habilidades de Dalton. Pero el riesgo aumenta con la llegada del despiadado matón, Knox (Conor McGregor).

Mientras las intensas y sangrientas peleas incrementan, los Cayos tropicales parecen ser más peligrosos que cualquier cosa a la que Dalton se haya enfrentado en el octágono. En el filme también participan Daniela Melchior, Joaquim De Almeida, Lukas Gage y el guatemalteco Arturo Castro, entre otros.

Castro, quien reside y trabaja en EE. UU., dio detalles de su participación en Road House (El Duro) durante una entrevista reciente con Prensa Libre. Además, compartió cómo ha sido su trayectoria en la pequeña y gran pantalla.

“Siempre es una emoción grande ser parte de un proyecto como es el caso de la película Road House, que está disponible en Prime Video”, dijo Castro.

El actor guatemalteco ha tenido actuaciones destacadas tanto en cine como en la televisión. Ha sido reconocido por su participación en la serie Narcos. Además, ha protagonizado su propia serie en Comedy Central, la versión live action de La dama y el vagabundo de Disney, una serie de Apple y ¡Hoy sí!, producción de Netflix, entre otras.

Castro apareció recientemente en The Menu de Searchlight, dirigida por Mark Mylod y producida por Adam McKay, que protagoniza junto a Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes y Nicholas Hoult. También coprotagonizó Weird: The Al Yankovic Story, con Daniel Radcliffe. Ambas películas se estrenaron en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2022. Además, el actor guatemalteco también es reconocido por su labor altruista y en Guatemala ha apoyado a regiones en Guatemala.

En abril de 2022 inauguró un laboratorio de computación en una escuela de San Antonio Palopó, mientras que, en marzo de 2019, inauguró otro laboratorio de cómputo que le donó a una escuela pública ubicada en la zona 5 de la capital, al cual bautizó con el nombre de su mamá.

Del sueño a la realidad

De acuerdo con Castro, estableció su carrera como actor debido a su dedicación y constante aprendizaje en la industria.

“Siempre que he tenido este sueño de lograrlo. Reconozco que he tenido mucha ayuda, para empezar mi familia, mi mamá. Además, he tenido la idea de que hay tantas personas como yo que quieren hacer esto, pero el porcentaje de quiénes logramos hacerlo realidad es muy mínimo”, dijo el actor al referirse sobre su trabajo en distintas producciones en EE. UU.

Castro indicó que la posición en la que se encuentra en la actualidad es el fruto de su esfuerzo, pero enfatizó que ha contado con bendición. “Si estoy en esta posición, a veces no me lo creo, pero sí sé que se debe a que Dios o el universo, como le quieran llamar, me puso aquí por una razón y siento que esa razón es reciclar la buena fortuna”, dijo.

El actor guatemalteco también se ha enfocado en llevar alegría a varios compatriotas y fruto de su trabajo en las diferentes producciones, ha provocado felicidad a la niñez en Guatemala. “Cualquier luz que me haga brillar la tengo que abrir a cosas que me importan y trato de reflejarla para que brillen más personas, por eso he ayudado a la educación en Guatemala, pero es un pacto que he hecho con mi Dios. Si puedo con mis acciones mejorar la vida, aunque sea en una pequeña parte lo haré. Además, creo que es nuestro deber dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos”, añadió.

La experiencia en el cine

De acuerdo con Castro, comenzó en el mundo de la actuación desde que tenía 12 años, aunque se enfocó de forma profesional cuando cumplió 17. En la actualidad lleva dos décadas vinculado con esa disciplina.

“Empecé con el teatro como todos. Estudié con Angélica Rosa, quien me conoce desde que tengo cuatro añitos y gracias a ella me involucré en esto, así que le debo mucho porque fue ella quien me metió a la cabeza de que tenía suficiente talento como para poder competir contra gente a nivel mundial. Entonces a los diecinueve años me aceptaron una academia de actuación en Nueva York”, dijo Castro.

“Estaba en la escuela de derecho cuando me aceptaron. Entonces me fui a Nueva York a estudiar actuación. Posteriormente empecé a trabajar y luego de cuatro o cinco años aproximadamente cuando me abrieron las puertas en Broad City”, comentó el actor guatemalteco.

De acuerdo con Castro, Broad City es una serie de Comedy Central acerca de dos adolescentes que vivían en la ciudad de Nueva York que mostró todas sus aventuras y él obtuvo un personaje que le abrió las puertas a las demás producciones.

Road House y la exposición en Prime Video

Arturo Castro está familiarizado con el streaming. Anteriormente las producciones en las que ha colaborado han formado parte del catálogo de Netflix y HBO, entre otras. En la actualidad, la película Road House (El Duro), en la que interpreta a Moe, está disponible en Prime Video.

“En la actualidad es frecuente que las producciones estés disponibles en plataformas streaming y eso permite más oportunidad para que conozcan el trabajo de quienes participamos en ellas. Digamos, que ya no hay qué esperar un estreno en alguna sala de cine, y eso no quiere decir que sea menos importante, pero sí mayor exposición mundial”, indicó.

El actor guatemalteco indicó que el reto actual es mucho mayor porque las producciones están disponibles las 24 horas en las plataformas. Aunque destacó que siempre está presente la emoción de ir a un cine.

“Cuando se trata de saber a qué tantas personas se les puede llegar simultáneamente, no hay nada como streaming. Además, es una alternativa disponible en todas partes”, dijo Castro.

A propósito de Road House (El Duro), es una película en la que Castro cumplió otro de sus sueños debido a que indicó que siempre ha admirado las producciones de la década de 1980 y que la cinta es una versión novedosa de una idea que surgió en esa época.

“Con esta película me pasó algo muy interesante porque la primera persona que me dio un trabajo en el cine fue quien hacía de malo en la primera película en los ochenta y ahora yo la hago de malo en esta nueva versión”, agregó.

En Road House (El Duro), Castro le da vida a Moe, un personaje que es integrante de la banda criminal liderada por el millonario Brandt.

De acuerdo con medios internacionales, Moe destaca por su apariencia ruda mezclada con su inocencia y divertida que le dan un valor al filme durante los momentos de tensión y violencia.

El actor guatemalteco recientemente se pronunció en su cuenta de Instagram y compartió imágenes en las que mostró a un muñeco. “Un fan hizo este muñeco porque le gustó mi personaje en la película. Así que creó un juguete de Moe, mi personaje”, dijo Castro.