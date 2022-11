Así fue el homenaje de Coldplay a Soda Stereo en Argentina con Zeta Bosio y Charly Alberti

Recientemente Coldplay dio su penúltimo concierto en ese país en el estadio de River Plate y los fanáticos se sorprendieron con un homenaje a la banda Soda Stereo.

“Necesito un poquito de ayuda cantando. Son los mejores del mundo. Están nuestros amigos Charly y Zeta. Hagan ruido. Bienvenidos hermanos”, dijo Chris Martin e invitó a los músicos que formaron la banda argentina junto al fallecido Gustavo Cerati.

La presencia de Zeta Bosio y Charly Alberti en el escenario hizo que el público ovacionara a la banda británica.

Persiana americana y De música ligera fueron interpretadas por Coldplay junto a Bosio y Alberti.

Las emociones aumentaron cuando Chris Martin dedicó unas palabras a los argentinos, especialmente a los admiradores de Soda Stereo.

“Levantemos las manos al cielo para los amigos que no están”, dijo Martin y continuó con Yellow, tema en el que también participaron Bosio y Alberti y dedicaron a la memoria de Cerati.

