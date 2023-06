Así fue la caída de Bruce Springsteen durante un concierto en Ámsterdam (y lo que dijeron los médicos sobre el resto de su gira)

El intérprete de ‘Dancing in the Dark’ quedó tendido en el escenario bocarriba por unos segundos hasta que parte del staff y músicos, literalmente, lo cargaron para ponerlo de pie de nuevamente. Springsteen, para no preocupar de más a sus fans, alzó su brazo y con una sonrisa y un“¡Buenas noches a todos!” se llevó la ovación del público presente en el Johan Cruyff Arena.

Bruce Springsteen se levanta tras aparatoso tropezón en un concierto en Ámsterdam pic.twitter.com/kA3vCZoUPE — Unidad Rusa🇷🇺 (@Frente_panrusia) June 2, 2023

Sin consecuencias

Para fortuna del cantante y los seguidores de su música, la caída no significó nada grave y tampoco le traerá problemas para continuar con su gira por Europa, según informaron los médicos que atienden la salud de Springsteen.

Como el de Ámsterdam, cada concierto de ‘The Boss’ tiene una duración promedio de más de dos horas en las que el originario de Nueva Jersey canta 29 temas como ‘Last Man Standing’, ‘Letter To You’, ‘Because The Night’, entre otras más.

La gira europea tendrá como próximas paradas a Francia, Italia, Suiza, Inglaterra, Noruega y finalizará el 23 de julio en Alemania. Luego, Springsteen llegará a Estados Unidos en agosto recorriendo distintos puntos del país que lo vio nacer, hasta diciembre con un show sin precedentes en el Chase Center de San Francisco justo antes de las fiestas de Navidad.