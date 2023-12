Así se lanzó el bombero guatemalteco del puente Las Vacas para llevar regalos y alegría a los niños

A sus 77 años llevó a los niños juguetes y regalos para ellos. Las familias que esperaban en la fila provienen de, al menos, cuatro colonias que están bajo el puente ferroviario, Las Vacas. Estas son Jesús de la Buena Esperanza, La Paz, El Carmen y La Finca.

Según, José Ramírez de los Bomberos Municipales y que asiste en el descenso, la altura que bajara el Santa de los Pobres está entre los 70 a 90 metros desde los durmientes de puente ferroviario, Las Vacas al asfalto de la carretera de la Calzada la Paz.

En un vídeo se observa el proceso en que desciende. Parte de su mensaje es que los juguetes siempre llevarán sonrisa a los niños. “Santa, Santa, Santa” gritaban al unísono los niños mientras ven asombrados cómo llega el alegre personaje vestido de rojo.

A principios de 2023 en una entrevista con Prensa Libre mencionó que en 2022 se cumplieron 25 años de descender y siempre es la última vez, “pero lo cierto es que este proyecto estaba a 25 años que se cumplieron. Siempre que bajo doy gracias a Dios que no sucedió un accidente, en mi caso sé que es parte de mi responsabilidad. No sé si alguien seguirá esta tradición cuando ya no esté, pero lo importante es que sigan llegando los regalos a los niños de todo el país, eso es lo más importante”, dijo.

“Cada familia y cada padre debe constituirse en un Santa Claus para sus niños. Para muchos esa figura y visita es la más esperada del año y pueden mantener la ilusión mientras sea posible. Creo que no importa cuántos años tengamos, algo de niños nos queda en el corazón”.

Esta tradición comenzó porque era hijo ocho de una familia de nueve, “no había solvencia económica para comprar juguetes en Navidad. En una actividad en la iglesia una vez teníamos un intercambio, pero no logramos llevar el dinero a tiempo y no logramos participar, así que nos sugirieron que lo que lleváramos fuera mi regalo, pero a mí eso no me pareció porque se perdía el factor sorpresa”, recuerda.

“Así surgió la idea de llevar un regalo y sorprender a los niños. Me disfracé de Santa Claus y me lancé de la Torre del Reformador, pero la barba no daba la posibilidad de ver de quién se trataba y decidí que era mejor que la gente conociera quién estaba detrás y esto permitió que más personas y empresas apoyaran a la causa”, menciona el Mayor.

