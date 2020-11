Así se vivieron los American Music Awards 2020

The Weeknd fue el protagonista de la edición 2020 de los AMA's al ganar 3 premios. (Foto Prensa Libre: AFP).

Este domingo 22 de noviembre, en el Microsoft Theatre de Los Ángeles se celebró la ceremonia para reconocer a los exponentes de la música internacional del último año. El ganador de la noche fue The Weeknd al llevarse tres American Music Awards, entre ellos Artista Masculino Favorito (soul/R&G), Canción Favorita (soul/R&G) y Álbum Favorito (soul/R&G).

Otra de las favoritas fue Taylor Swift quien se coronó como la Artista del Año gracias a los votos de sus seguidores. Además recibió los AMA’s como Mejor Artista Pop Rock Femenina y Mejor video musical. La cantante estadounidense es quien más American Music Awards ha ganado en toda su carrera. El año pasado le quitó el récord a Michael Jackson quien acumuló 24 reconocimientos.

“Ustedes – sus seguidores- han sido increíbles. A pesar de que este año no nos pudimos ver, me siento muy conectada con ustedes por medio de mi música. Todas las formas en las que su imaginación honró mi álbum “Folklore” ha sido un honor. Soy muy afortunada por tenerlos. La razón por la que no he podido estar en la ceremonia es porque estoy grabando mi música en este estudio. Les agradezco mucho y los amo demasiado”, dijo Swift al recibir el reconocimiento.

BIG congratulations to @taylorswift13! Shes taking home the award for Artist of the Year! #AMAs pic.twitter.com/XfBOTPU5Nc — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

Los American Music Awards reconocen a los artistas más populares de la música del último año, gracias a la votación de los seguidores que eligen a sus artistas favoritos según su éxito en los Billboard, en un período que en esta ocasión abarca desde el 27 de septiembre de 2019 hasta el 24 de septiembre de 2020, según el portal Infobae.

En esta ocasión la ceremonia estuvo dirigida por la actriz Tarija P. Henson, quien desde horas antes afirmó en su cuenta de Instagram que sería una “noche absolutamente inolvidable”. Realmente fue una velada que inició con varias sorpresas. Por ejemplo, la presentación de Justin Bieber y Shawn Mendes con su reciente tema “Monster”.

A mitad de la velada Mendes regresó al escenario para interpretar su canción “Wonder”, nombre que recibe su próximo disco el cual será lanzado en diciembre.

Otra de las presentaciones más esperadas era la de Katy Perry, quien regresó a los American Music Awads luego de casi siete años de ausencia, e interpretó “Only Love” junto a Darius Rucker, en honor al padre de la cantante. Billie Eilish, quien el año pasado ganó como artista nuevo del año, interpretó “Therefore I Am”.

El primer ganador de la noche fue The Weeknd con su disco “After Hours” en la categoría Soul/R&B álbum. Minutos después se presentó en el escenario para cantar “Save your tears”, canción que pertenece al mismo disco.

“10,000 Hours” de Dan + Shay y Justin Bieber ganó como Canción Country y como Colaboración del Año. Esta melodía hizo que Bieber entrara por primera vez a los listados de música country, ya que no es el género musical al que se dedica.

“No puedo creer que estemos aquí. Gracias Justin, gracias a sus seguidores y a los nuestros. Los queremos”, dijo Dan Smyers al recibir el segundore conocimiento.

Might just spend 10,000 hours congratulating @DanAndShay and @justinbieber for their #AMAs win for Collaboration of the Year! pic.twitter.com/C7ymVq24Cj — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

Espacio para la música latina

La música latina también estuvo presente durante la velada. Becky G ganó como Artista Femenina Latina y dedicó su premio a todos los inmigrantes y trabajadores que han estado al frente combatiendo la pandemia del Covid-19.

El encargado de presentar dicha categoría fue Bad Bunny quien dijo que “con reguetón, rancheras, salsa, bachata y mucho más, la música latina demuestra que es muy colorida y dinámica como su gente”. Luego, el cantante puertorriqueño ganó el American Music Award a Álbum Latino Favorito con “YHLQMDLG”.

Latin artists are breaking boundaries, reshaping the mainstream and truly leaving a mark of their own. Here is @sanbenito as he introduces this year’s #AMAs Favorite Female Artist – Latin presented by @ChesterCheetah. pic.twitter.com/bio8xD1vFI — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

Además, en las presentaciones, Jennifer López y Maluma fueron los encargados de representar a los latinos. Los músicos interpretaron su canción “Lonely”.

Los ganadores