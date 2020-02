De víctima a victimaria: Amber Heard golpeaba a Johnny Depp, revelan audios

El caso de violencia doméstica ha perseguido a los actores. (Foto: Hemeroteca PL)

“No puedo prometer que no volveré a hacer daño físico”, dice la actriz en los audios que fueron grabados en 2015 durante una sesión de parejas, según publica el Diario del Istmo.

Los audios sorprenden debido a que en 2017, después de que la pareja se divorció, Heard acusó a Depp de violencia doméstica y logró una orden de alejamiento.

Ella dijo que Depp la cacheteó y que la arrastró tirándola del cabello en varias ocasiones.

Los dedos apuntaban entonces contra el actor, pero en 2019 este presentó una denuncia contra su expareja por “abuso físico y maltrato psicológico”.

Depp dijo que la actriz le lanzaba objetos con frecuencia como botellas, latas, velas o los controles remotos, y que en varias ocasiones lo hirió gravemente.

De acuerdo con el sitio RCN, Depp presentó fotografías de este en el hospital y de quemaduras en la mejilla.

“Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada adecuada bebé, no estás perforado, no sé cuál era el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, te golpeé”, dice la actriz en los audios filtrados.

El actor dice entonces en la grabación que es necesario que se separen y que no pueden seguir con esa violencia doméstica.

Contenido relacionado

> Director de “Animales Fantásticos” defiende a Johnny Depp tras acusaciones de violencia de género

> Johnny Depp visitó a niños de un hospital con su vestuario de Jack Sparrow

> Johnny Depp se disculpa por broma de asesinato de Trump