“Ayúdame a seguir adelante sin ti”: Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa a cinco meses de su fallecimiento

El pasado 9 de septiembre, Maribel Guardia compartió una foto de Julián Figueroa, así como un mensaje dedicado a él.

“Hijo amado, han pasado cinco meses y tu ausencia física sigue doliendo mucho, ayúdame a seguir adelante sin ti”, escribió la actriz.

La publicación ha obtenido más de 112 mil reacciones y varios comentarios no solo de lo seguidores de la cantante sino de otras cantantes.

Algunos de estos comentarios fueron de Ana Bárbara, Aracely Arámbula, Laura Zapata, Andrea Legarreta, Ana Victoria, entre otras.

“Extraño tanto esas tonterías”

Otra de las personas cercanas de Julián Figueroa que publicó contenido en redes sociales fue la viuda del cantante, Imelda Garza.

También, el 9 de septiembre, la joven compartió una fotografía junto a Figueroa, en donde sacaban la lengua de forma chistosa, y escribió un mensaje en donde se lamentaba que ya no podía estar junto al cantante.

“Uno pensaría que con el pasar del tiempo se vuelve más fácil pero no es así. Cada broma que ya no puedo hacerle, cada serie que le encantaría y ya no podemos ver juntos, cada cosa que me gustaría contarle y saber que no podré volver a verlo, tocarlo o hablarle se siente horrible”, escribió la viuda de Figueroa.