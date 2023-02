¡Azúcar! Celia Cruz será homenajeada al aparecer en la moneda de 25 centavos de Estados Unidos

A pesar de no haber nacido en Cuba, Celia Cruz hizo prácticamente toda su carrera fuera de su país y se estableció en Estados Unidos a muy temprana edad, donde logró consagrarse como una leyenda.

Por esta razón, la fallecida artista fue elegida como parte de las personalidades que recibirán un homenaje en el programa American Women Quarters, iniciativa que celebra los logros realizados por mujeres en EE.UU.

Las monedas conmemorativas con el rostro de Celia Cruz se darán a conocer a mediados de este año y comenzarán a circular en 2024, según reveló esta organización.

Añadido a Celia Cruz, los otros rostros de mujeres que aparecerán en las monedas de 25 centavos en Estados Unidos son Patsy Takemoto Mink, primera mujer de color en servir en el Congreso; Maty Edwards Walker, cirujana que defendió lo derechos de las mujeres Pauli Murray, poeta y escritora.

El legado de Celia Cruz en el mundo de la música fue tan importante que, el día de su funeral, el gobierno de Estados Unidos cerró La Quinta Avenida para rendirle tributo a su exitosa carrera.

