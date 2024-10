Bad Bunny apoyan a Kamala Harris mientras la candidata expone su plan para Puerto Rico

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez , mejor conocido como Bad Bunny, mostró su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris, el mismo día que la vicepresidenta de Estados Unidos presentó su plan para Puerto Rico en Fairhill, Filadelfia, conocido como "El Centro de Oro", epicentro de la comunidad boricua desde hace más de 50 años.

En su cuenta de Instagram, donde posee cerca de 46 millones de seguidores, Bad Bunny compartió el video con el que Harris precisa su estrategia para ayudar a combatir el alto desempleo y la emigración masiva por falta de oportunidades, entre otras propuestas.

El artista, considerado como el puertorriqueño más popular en la actualidad, también compartió en repetidas ocasiones un video de la vicepresidenta hablando sobre la mala respuesta del gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) a la devastación que sufrió Puerto Rico tras los huracanes María e Irma en 2018.

“No ofreció nada más que toallas de papel e insultos”, afirmó Harris en la crítica al manejo del Trump a las emergencias que dejaron casi 3 mil muertos en la isla.

"Vamos a ganar, y eso es en parte gracias al trabajo que todos ustedes han hecho", comenzó. "Estos nueve días son clave; nuestro objetivo es ganar y, en el proceso, construir comunidad, formar coaliciones y recordar a todos que estamos juntos en esto", dijo Harris en el interior del restaurante puertorriqueño Freddy & Tony's.

La campaña de Harris hizo eco del respaldo de Bad Bunny, y subrayó los beneficios del plan para reconstruir Puerto Rico.

Trump y Harris se disputan a los votantes latinos como un botín atractivo, quienes podrían definir el resultado en los estados clave como Arizona, Nevada, Georgia o Pensilvania, donde se encuentran empatados según las encuestas.

El plan de Harris incluye la creación de un grupo de trabajo para oportunidades de Puerto Rico con participación del Gobierno federal, el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios. La demócrata dijo que su objetivo es promover el crecimiento económico y fomentar empleos bien remunerados, en especial para jóvenes.

Throughout my career, I’ve always fought for the people of Puerto Rico. Every chance he got, Donald Trump abandoned and insulted them.



As president, I will invest in Puerto Rico's future so that Puerto Ricans can not just get by, but get ahead. pic.twitter.com/jkqOPWBhIy