Bad Bunny: El éxito del álbum “Un Verano Sin Ti” y el nuevo Récord Guinness que estableció el “conejo malo” con esa producción

Un Verano Sin Ti también se corona como el álbum más reproducido en Spotify de todos los tiempos con 15 mil 177 millones de reproducciones registradas al 19 de diciembre.

El puertorriqueño también se hizo acreedor de un Grammy con este álbum y se convirtió en el primer disco en español en ser nominado a álbum del año.

Congratulations to @sanbenito, who has the most streamed album of the year 🐰

