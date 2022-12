Bad Bunny en México: El video en el que admiradores indican que el cantante puertorriqueño “bautizó” a un bebé

Durante el espectáculo de dos horas, los asistentes corearon y bailaron temas como El apagón, Ojitos lindos, Te boté, y Si veo a tu mamá, entre otros. El cantante de Tití me preguntó sufrió una caída sin mayores consecuencias durante el show, un video que se viralizó por redes sociales luego del concierto.

Su gira World´s Hottest Tour está por culminar y su última presentación será en la Ciudad de México y como parte de sus últimos shows se presentó el sábado 3 y domingo 4 en Monterrey, en el estadio BBVA.

Bad Bunny y el “bautizo” de un bebé en México

Durante sus conciertos dejó maravillados a los admiradores de Monterrey, ya que tuvo la participación de la reina del reguetón, Ivy Queen y del cantante Arcangel, como también el homenaje a Selena Quintanilla.

Además de los invitados sorpresa, hubo un momento que sensibilizó al público, por medio de un video difundido en redes sociales se dio a conocer a la pareja con la que Bad Bunny interactuó durante el concierto por el bebé que están esperando.

En el video se observa que el puertorriqueño detuvo el show para interactuar con el público y uno de ellos fue la pareja que estaba en la zona playa vip. La pareja le comentó que llevaban 5 meses de embarazo y eso conmovió al cantante.

El intérprete de Ojitos Lindos desde el escenario les dedicó unas palabras: “Un aplauso para esta bonita pareja. Un mexicano más, yo ni me he casado, ni tengo hijos. Yo cuando veo eso todavía me sorprende, así que felicidades por eso.”

“Una pareja muy bonita, él se ve como un galán de telenovela, podrías salir en cualquier novela. Ella se ve divertida y amorosa, él se ve que es un hombre que la respeta, que la quiere mucho. Que emoción… pero tiene cara de celoso”, dijo el Conejo Malo entre risas.

El cantante aseguró que él y los mexicanos no son celosos, pero el papá del bebé parecía que sí, palabras que dieron paso a la interpretación del tema musical Yo no soy celoso.

El video conmovió a muchas personas en las redes sociales y hubo quienes aseguraron que lo que había sucedido esa noche era un bautizo, aunque otros dijeron que fue un acto arriesgado que decidiera estar entre la multitud.

“Ese niño ya está bendecido”, “Cute, pero arriesgada”, “Ese niño ya triunfó en la vida”, “Se tiene que llamar Benito”, comentaron los cibernautas.