¿Bad Bunny junto a Kanye West? Esto se sabe de la posible colaboración musical entre ambos artistas

Sin embargo, Benito, a pesar de haber incursionado en otros ritmos, nunca ha cantado en inglés, algo que él mismo ha expresado su deseo de hacer.

Esta situación podría cambiar debido a que, de acuerdo a los últimos rumores, Bad Bunny estaría presente en el nuevo disco de Kanye West con una aparición sorpresa.

La supuesta colaboración entre Kanye West y Bad Bunny se convirtió en tema de conversación después que el polémico rapero organizara una listening party para presentar varios adelantos de su disco Vultures.

Durante este evento, decenas de personas pudieron escuchar algunos temas del nuevo material discográfico de Kanye, por lo que las redes sociales se inundaron de videos de estos momentos.

Uno de los que más llamó la atención fue la grabación en la que aparece el rapero Kodak Black, quien estaba presentando su canción junto a Kanye West.

Kodak's verse on "DRUNK" by Kanye West, ft. Yak and Bad Bunny pic.twitter.com/LIBrRl3reD

