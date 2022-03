Bad Bunny: la millonaria cifra de dinero que dejará de percibir tras perder la demanda de plagio por “Safaera”

De esta manera, el artista urbano puertorriqueño superó a The Weekend en el listado de puntos del Global Digital Artist Ranking, según detalló la página del escalafón musical.

El listado incluye las plataformas de Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube, Shazam y Deezer.

Según detalló la página del ránking en kworb.net, el segundo álbum de Bad Bunny, YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana), se ubica número uno en Apple Music en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Los éxitos de YHLQMDLG

YHLQMDLG cuenta con varios temas populares, pero uno de los más escuchados ha sido Safaera, interpretado por Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow.

Esa pieza se convirtió en fenómeno viral debido a que inspiró retos de TikTok, subió a la cima de lo más escuchado en diversas plataformas, pero también los ha hecho perder millones de dólares por demandas.

En ese año YHLQMDLG fue el disco de música latina más vendido en Estados Unidos, también el más reproducido a nivel global en Spotify y ganó el Grammy al mejor álbum de música latina pop o urbana.

Según la publicación especializada Pitchfork, Safaera incluye al menos ocho cambios de ritmo, cinco flows de rap y 10 años de referencias como las siguientes.

Línea de bajo de Could You Be Loved, de Bob Marley

Los sintetizadores de sirena de DJ Nelson

La cinta Xtassy Reggae de DJ Goldy

La línea de apertura de Pa’ la pared de Cosculluela con Jowell & Randy

Sn sample de El tiburón, de Alexis y Fido

Guatauba, de Plan B

Y un riff de guitarra de Get Ur Freak On, de Missy Elliott, una de las que les causó más conflictos legales.

En una entrevista reciente, Missy Elliott Jowell contó que pese a tantos reconocimientos y los millones que se generaron con Safaera, solo reciben una mínima cantidad de las regalías, debido a que la rapera estadounidense Missy Elliott interpuso una demanda por el uso de Get Ur Freak On.

“Les tengo que decir la verdad, no lo monetizamos, es que ahí cometimos unos errores grandísimos con la producción”, expone Jowell, quien compuso una parte del exitoso tema que en 2021 fue incluido en el listado de las mejores 500 canciones en la historia de la revista Rolling Stone.

Jowell también dijo que, junto a Bad Bunny tuvieron que cederla debido a que Missy Elliot pidió millones por el uso del riff de Get Ur Freak On. Además, en mayo de 2020 los llevó a sacar la canción de Spotify.

Cuánto dejará de percibir Bad Bunny tras perder la demanda por Safaera

Según Jowell, después de negociaciones, se hizo un acuerdo para que Missy Elliot ganara regalías por Safaera. “Se quedaron con todo, lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque escribí ahí, me dieron 1%, uno por ciento a Randy y hasta Bad Bunny cobra como el 1%”, dijo.

Aunque no se ha dado a conocer con exactitud la cifra que perdió Bad Bunny, medios especializados aseguran que Missy Elliot le exigió millones de dólares por derechos de autor. Además, la cantidad millonaria que genera el tema, también lo dejará de recibir el puertorriqueño.