Bad Bunny: las nuevas imágenes que podrían confirmar su relación amorosa con Kendall Jenner

Tras su presunto encuentro nocturno, Bad Bunny y Kendall Jenner nuevamente fueron vistos juntos en una cita doble con Justin Bieber y Hailey Baldwin durante este fin de semana.

Bad Bunny y la supermodelo estadounidense estuvieron juntos por segunda vez este sábado 18 de febrero, cuando compartieron una romántica cena en Nobu Malibu, un exclusivo restaurante de Beverly Hills.

Según el portal The Sun USA, el intérprete de Ojitos Lindos y Kendall Jenner llegaron a este establecimiento para reunirse con Justin Bieber y su esposa Hailey, con quienes compartieron la velada.

El supuesto encuentro romántico entre Bad Bunny y Kendall Jenner quedó grabado por los paparazzis que llegaron al lugar.

Las grabaciones muestran a Hailey y Justin subiendo a su camioneta, mientras Kendall intenta pasar desapercibida escondiéndose en la parte de atrás del auto.

Minutos después, se observa a Bad Bunny saliendo por separado para no levantar sospechas y evitar a los fotógrafos en el lugar.

Bad Bunny spotted last night on a double date with Kendall Jenner, Justin Bieber and Hailey Bieber in LA. pic.twitter.com/L9kzrzxLRI

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 19, 2023