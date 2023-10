Bad Bunny: Usuarios en internet revelan el supuesto tracklist del nuevo disco del “Conejo malo”

Sin embargo, el cantante, no hizo esperar a sus fanáticos, quienes con ansias querían saber cuáles serían los nuevos temas, incluso antes del viernes del estreno oficial.

La última producción discográfica que hizo el cantante fue el álbum Un verano sin ti, que fue lanzado en 2022 y se convirtió en éxito mundial.

Aunque Bad Bunny no ha dado más detalles oficiales de su nuevo disco, lo que sí se rumoraba era que el cantante buscaría regresar a sus orígenes en la música, especialmente en el trap.

Ese ritmo le permitió al puertorriqueño despegar su carrera y convertirse en un exponente de ese género.

Ante la popularidad de Bad Bunny, sus fanáticos han mostrado un interés sin medida en las nuevas colaboraciones, incluso se cree que los seguidores del “conejo malo” lograrían “hackear”, el sitio web del cantante para saber el nombre de las canciones y colaboraciones que tendrá el disco nuevo.

El cantante proporcionó una página web para que sus fanáticos pudieran pre-guardar su nuevo álbum, pero hubo quienes se dieron cuenta de que al hacer unos ligeros cambios podrían encontrar la lista completa de sus canciones.

El sitio oficial que proporcionó Bad Bunny es: www.nadiesabeloquevaapasarmanana.com, pero al cambiar el .com por .info aparece una lista con el nombre de las nuevas canciones y las futuras colaboraciones del cantante.

Sin embargo, las dudas de la veracidad de la información continuaron, porque la URL es completamente diferente, cualquier persona pudo haber creado este sitio web.

Esto dijo Bad Bunny tras saber lo que sus seguidores hicieron

El nuevo disco contará con 22 canciones, dos de ellas son Where she goes y Un Preview, el resto de los temas aparecen bajo el nombre “FIRE” y un emoji de fuego.

En su canal de WhatsApp, Bad Bunny reaccionó a todas las supuestas filtraciones que hay en redes sociales: “Me he levantado un poco triste al enterarme de que después de tanto que les he tratado de enseñar, aún hay muchos que no aprenden. Cómo es posible, que haya gente tan tonta creyendo los falsos tracklist” señaló el músico.