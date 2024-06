Desde el encuentro que tuvieron en la Met Gala, en mayo, la pareja comenzó a generar rumores de una reconciliación.

En la fiesta de esa noche se les vio charlando cómodos en un sofá.

Luego, en los primeros días de junio, cuando el Conejo Malo se presentó en Puerto Rico, su país natal, allí estuvo Kendall también.

Los medios locales reportaron que la modelo había visitado varios establecimientos en San Juan, Puerto Rico. Y también reportaron una cena romántica que tuvieron en el restaurante japonés Yoko de esa ciudad.

Y el viernes, después de la participación del artista puertorriqueño de hip hop Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Buny en la Semana de la Moda de París, él y Kendall fueron captados saliendo de un establecimiento en la Ciudad de la Luz.

Kendall Jenner and Bad Bunny leaving a restaurant in Paris this evening ❤️ pic.twitter.com/71hJoHf93V

— Kendall & Benito (@kenitoarchive) June 21, 2024