Sydney Sweeney es una de las estrellas más populares de Hollywood al estelarizar proyectos como Euphoria, Anyone but You y Madame Web.

La actriz de 26 años, a raíz de su carisma, sigue ganándose el corazón de sus seguidores en cada oportunidad que aparece en público.

Uno de los grupos de personas que más quieren a Sydney Sweeney son los mexicanos, a quienes nuevamente conquistó con su última publicación en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la estadounidense compartió un video en el que se le ve disfrutando y bailando al ritmo del mariachi, popular género musical mexicano.

En este video se puede ver a Sydney Sweeney en una playa bailando con su vestido blanco mientras los músicos tocan una melodía a su espalda.

La reacción de la actriz, así como su felicidad al escuchar esta música, hizo que miles de sus fans de México le dejaran comentarios en su cuenta de Instagram, la mayoría de ellos enfocados en su agradecimiento por tener en consideración su país.

“Ella es el tipo de chica que ves en tus sueños antes que suene la alarma”, “Que viva México”, “Imagínense a Sydney Sweeney en una playa de Mazatlán” y “Linda y bailando con mariachis”, fueron algunos de los comentarios.

Sydney Sweeney, para sorpresa de sus fans, estará en México como parte de la Comic-Con 2024, donde se espera que revele más detalles sobre la película Inmaculada.

En esta producción la actriz de 26 años interpreta a una monja que descubre los oscuros secretos que esconde un convento italiano.