“Bailando bachata”:  La inspiración romántica con la que Chayanne invita a bailar y el éxito con el que lidera la lista Latin Airplay de Billboard

Disponible en todas las plataformas digitales de música y de acuerdo con un comunicado de Sony Music, Bailando bachata es una canción de inspiración romántica de Chayanne que incluye el ritmo que caracteriza a la bachata y que la convierte en una pieza perfecta que invita a bailar y a enamorar.

Líder en la cartelera Latin Airplay de Billboard

Este miércoles 23 de agosto, se reveló que Chayanne regresó a la cima de la lista “Latin Airplay” de Billboard con Bailando bachata.

El artista puertorriqueño recuperó el sitio de honor de la música latina después de 16 años de ausencia en el número 1 de esa cartelera, luego de que en marzo de 2007 ocupó esa posición con el tema Si nos quedara poco tiempo.

“El apoyo que me está dando el público me emociona y representa mucho para mí”, dijo Chayanne al conocer que Bailando bachata lidera esa lista de popularidad. Además, esa canción alcanzó el primer lugar de la lista “Tropical Airplay” a principios de agosto.

“Llegar es maravilloso, pero mantenerse en el tiempo e ir enamorando a las nuevas generaciones es uno de los retos más lindos que he vivido en mi carrera”, agregó el artista puertorriqueño.

Bailando bachata formará parte de su próximo álbum de estudio y Chayanne se pronunció en sus cuentas en redes sociales.

“No puedo evitar sonreír al ver esta noticia, llegamos al #1 en el Latin Airplay con Bailando bachata. Su apoyo es la razón de mi éxito. Gracias por su amor. Propongo algo para celebrar juntos; si conseguimos que la canción alcance los 650 mil usos en TikTok, les aseguro que les prepararé una sorpresa que nos hará bailar aún más. ¡Vamos por ese reto juntos!”, publicó el artista.

“Me encanta tanto la bachata como todos los ritmos tropicales. Todas las canciones del nuevo disco son especiales, siempre me rodeo de profesionales, y sólo grabo lo que siento que me gusta, que me sienta bien y que pueda gustar al público, no necesariamente porque haya una moda”, concluyó el artista puertorriqueño.

El videoclip

El video oficial de Bailando bachata fue dirigido por Katherine Díaz y producido por Guacamaya Films.

En la actualidad, esa pieza audiovisual cuenta con más de 33 millones de reproducciones en YouTube.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Chayanne ha recorrido la industria del entretenimiento con su trabajo en la música, cine y televisión.

Con más de 50 millones de álbumes vendidos, su música ha encabezado las listas de radio con más de 25 canciones en la lista “Hot Latin Songs”, lo que lo convierte en el cuarto artista con más canciones en la historia de la lista.