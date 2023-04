Banda alemana Scorpions sueña con cantar por la paz en Ucrania

“No creo que alguna vez volvamos a presentarnos en Rusia”, comenta en entrevista con dpa el cantante Klaus Meine. “De ninguna manera en los próximos tiempos. Eso es triste. Pero hay que sacar conclusiones en vista de la realidad”.

Para Meine, “Wind of Change” fue también una promesa de paz entre el Este y el Oeste. “Con esta guerra terrible eso se quebró”. Según asegura, sus pensamientos están con Ucrania. “Cuando termine la guerra, ojalá podamos dar un concierto de paz en el Maidán en Kiev”.

“Wind of Change” es una expresión de las ansias de libertad de hace casi 35 años en Oriente y Occidente. Para muchos, la canción que dura cinco minutos y diez segundos es el himno de los cambios que se produjeron a partir de 1989. Ahora Meine cambió algunas frases.

“Tras el inicio de esta guerra que no se justifica con nada, nos preguntamos si aún podíamos tocar esta canción. Ahora muestra nuestra solidaridad con Ucrania en vez de, como hacía antes, romantizar Rusia”. En vez de “I follow the Moskva down to Gorky Park” (sigo al Moskva, hasta el Parque Gorki) ahora la letra dice: “Now listen to my heart, it says Ukrainia” (Escucha a mi corazón, dice Ucrania).

Meine estuvo en el Ejército alemán durante 18 meses, en una división de tanques. “No lamento haber pasado por eso. Fue la ruptura entre mi formación como decorador y la vida como músico. Muchos de los que se burlaban del Ejército ahora posiblemente lo vean diferente”.

¿Le teme a una guerra atómica? Meine duda. “Todos tenemos miedo de que esta guerra escale”, dice en tono serio. “Pero eso no nos puede inducir a dejar de apoyar a Ucrania. Porque lo que pueda venir entonces podría ser peor que lo que tenemos ahora”.

Scorpions sale de gira el 8 de abril con el nuevo disco “Rock Believer”, y tras recorrer Sudamérica y Francia también se presentará en Alemania. “Nos alegra encontrarnos con los seguidores alemanes y vamos a llegar perfectamente entrados en calor”, dice Meine.

El músico añade que no era seguro que el disco fuera del gusto de los seguidores y de los críticos. “Pero nos pudimos tomar tiempo por la pandemia. Muchos estarán sorprendidos de que lo armaron estos señores mayores”.

Por su parte, el experto en música Frank Laufenberg opina que el éxito de la banda también tiene que ver con el empeño. “Cuando me encontré por primera vez con Scorpions, se movían en un viejo autobús y tenían un disco que no era malo, pero tampoco deslumbraba”, relata. “Pero eran una unidad. Personas que tenían una meta. Y eso es lo que falta en artistas que abandonan rápidamente”.

En realidad, añade, la banda siempre fue mal valorada. “Son buenos músicos que siempre tuvieron una meta por delante. Y trabajaron por ella con una vehemencia increíble. Nunca dejaron de creer en ellos mismos”.

Meine cumple 75 años el 25 de mayo. ¿Cómo se lo toma? “Uno sabe que el camino por delante es más corto que el recorrido. Pero me alegra poder seguir andando por este ‘long and winding road'”, dice en alusión al tema de los Beatles. Poco antes de ese día, Scorpions actúa en Berlín. “Allí vive mi hijo. Quizá haya cena con familia, amigos y banda”.

De Hannover a todo el mundo. ¿Cómo fue posible esta carrera? Marcus S. Kleiner, profesor de ciencias mediáticas y de la comunicación, opina que empezaron muy “alemanes” cuando crearon el grupo “Nameless”, pero cuando se convirtieron en Scorpions y dejaron atrás la “alemanidad”, se volvieron internacionales.

“Fue en un momento en el que el rock pesado y el heavy metal aún eran relativamente nuevos y se convirtieron en una música de éxito internacional”, añade. “Estuvieron en el momento propicio”.

De forma similar lo ve el profesor Udo Dahmen, de la Academia del Pop en Mannheim. “Klaus Meine y Rudolf Schenker estaban convencidísimos de que el mundo quería escuchar su rock pesado. Tenían esa brújula y lo lograron”.

Dahmen comprende que hayan reescrito “Wind of Change”. “Cada canción está condicionada por la época en la que nace. La guerra en Ucrania anula todo aquello que defiende la canción”.

¿Qué balance hace Klaus Meine? ¿El músico joven estaría satisfecho con esta versión mayor de sí mismo? “Creo que sí”, dice el músico tras reflexionar un momento.