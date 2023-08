Barbie: a cuánto asciende la fortuna que obtendrá Margot Robbie en sueldo y por la taquilla mundial de la película

La actriz fundó la productora en 2014 junto a su esposo Tom Ackerley, y sus amigos Sophia Kerr y Josey McNamara, con el objetivo promover historias de mujeres y apoyar a las creadoras.

“Barbie” se ha convertido en el fenómeno veraniego al recaudar más de US$1 mil 200 millones (unos 1 mil 090 millones de euros) en todo el mundo, lo que ha hecho que su directora y coguionista, Greta Gerwig, sea la primera mujer en dirigir una película en solitario que logra superar la barrera de los US$1 mil millones.

De hecho, Variety indicó que es posible que Gerwig reciba algún pago extra por estos números.

Margot Robbie stands to make roughly $50 million from #Barbie in salary and box office bonuses. https://t.co/hxv4W2G8eq pic.twitter.com/sWZJMG7U5R

— Variety (@Variety) August 14, 2023