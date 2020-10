Becky G promociona “No Drama”, su nuevo sencillo y primera colaboración con Ozuna

Becky G promociona "No Drama", su primera colaboración con Ozuna. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

Las colaboraciones en la escena artística se han convertido en la actualidad en un mecanismo de difusión musical. Sin embargo, alcanzar el éxito requiere además de la buena conexión de los protagonistas y un trabajo previo que implica calidad.

Este jueves 29 de octubre, el género urbano aportó No Drama, la nueva canción de Becky G que cuenta con el apoyo de Ozuna y que en los últimos días causó revuelo con los admiradores de ambos cantantes.

Previo al lanzamiento, Becky G conversó con Prensa Libre y a través de una videollamada, la artista estadounidense compartió detalles de su reciente propuesta.

“Al momento de pensar en este dueto, una de sus intenciones fue poner a bailar a las personas”

“De alguna manera la canción puede estar dedicada a la pareja si se enfocan en parte de la letra. Sin embargo, cada persona tiene su escape o visión con la música y creo que es algo que podemos poner en el contexto de este 2020 debido a que ha sido un año cargado de drama y de muchas cosas más, por esa razón, esta pieza refleja mi manera de decir: No más drama”, comentó Becky G.

Cómo surgió el dueto con Ozuna

De acuerdo con Becky G, No Drama es el reflejo de la audiencia que constantemente espera nuevo material y en esta ocasión, la integración con Ozuna permitirá mayor difusión.

“En la actualidad el fan siempre pide más y es difícil trabajar solo en un disco. Además, siempre nos exigen nuevo material y a veces es difícil pero también divertido debido a que podemos seguir creando nueva música, nuevas ideas y en este caso, nuevas colaboraciones. Personalmente, mi parte favorita de colaborar con otros artistas es la oportunidad que tengo de aprender de ellos”, dijo Becky G.

No Drama surgió en 2019 y originalmente era diferente a la versión que se publicó este jueves 29 de octubre. De acuerdo con la intérprete de Mala santa, Me acostumbré y Mayores, el ritmo con el que nació el nuevo tema era más lento y la grabó como demo. Sin embargo, este año pensó en el cambio de ritmó y encontró en Ozuna a su aliado perfecto para concretar su idea.

“Este año con mi equipo de producción cambiamos varias cosas, pusimos un poco más de tempo en la canción y se la enviamos a Ozuna para que la escucharan y conocieran la visión que tenía. Afortunadamente, la escuchó, aceptó participar y puso su magia, esa que agrega en cada creación y me gustó mucho el resultado”, añadió Becky G.

La cantante estadounidense que ha destacado en la escena mundial de la música por su propuesta afirmó que las fusiones son importantes para ella debido a que le permiten evolucionar en su carrera.

“Ozuna y yo nos conocemos desde hace varios años, pero no habíamos tenido la oportunidad de hacer algo en conjunto. Soy fan de su música y ahora que trabajé este tema con su videoclip para mí es algo muy especial”, comentó Becky G, al referirse al cantante puertorriqueño que en septiembre pasado lanzó ENOC, un álbum en el que incluyó 20 temas y también contó con varias colaboraciones.

Con ENOC, Ozuna logró ubicarse en el listado de los Top 5 Global Albums de Spotify, plataforma en la que cuenta con más de 40 millones de reproducciones mensualmente.

No Drama ya está disponible en todas las plataformas digitales y además de la intervención de Becky G y Ozuna, el tema fue producido por Hydro y Elof Loelv.

El videoclip

Para promocionar No Drama, Becky G y Ozuna también lanzaron una pieza audiovisual de 3.46 minutos.

El video se estrenó por MTV First Look en Estados Unidos y Latinoamérica y fue dirigido por Mike Ho, reconocido por su estilo cinematográfico que aprovechó la conexión entre la artista estadounidense y el cantante puertorriqueño.

El fan y las redes sociales

Durante la conversación, la artista estadounidense destacó el apoyo de sus seguidores, quienes la motivan constantemente y que en la actualidad han intensificado el uso de las plataformas digitales para interactuar con ella.

“El fan siempre ha estado a mi lado. Entiendo que estamos viviendo momentos diferentes y nuestras creaciones han estado limitadas debido a que no podemos estar cerca o hacer algo presencial como estar de gira y cantar en diferentes recintos. Sin embargo, la tecnología nos permite acercarnos y los admiradores están siempre pendientes de cada cosa que se produce y eso me da mucha felicidad porque seguimos conectados”, afirmó Becky G.

Los reconocimientos

La artista estadounidense ha sido condecorada en múltiples ocasiones por su música y su altruismo. Además, varios de sus temas han figurado en los primeros lugares de las listas mundiales de popularidad.

Actualmente está nominada al Latin Grammy a la Mejor Canción Urbana por Muchacha, su colaboración con Gente de Zona; al American Music Award a la Artista Latina Favorita y al premio People’s Choice al Mejor Artista Latino.

“Las nominaciones para mí significan mucho. Al estar postulada ya me siento ganadora debido a que eso me pone al lado de grandes artistas internacionales que también han trabajado tanto para llegar a donde están. Además, ser reconocida como artista es satisfactorio porque mi valor como artista y como persona se fortalece. La reciente nominación en los Latin Grammy de la debo a Gente de Zona porque ellos me invitaron a colaborar en su canción”, afirmó Becky G.

El saludo para Guatemala

Consciente de que en el país cuenta con varios admiradores, Becky G envió un saludo y agradeció por el apoyo que le han brindado en su carrera.

“Gracias por todo el apoyo que me han dado. Sé que hay muchas personas que me han escuchado desde que cantaba en inglés y que constantemente están pendientes de lo que realizo. También me han acompañado en la transición de cantar en nuevos ritmos y me recibieron con los brazos abiertos. Todo eso ha sido fundamental y especial, ojalá pronto podamos reunirnos, celebrar y cantar juntos. Muchas gracias por todo”, concluyó la artista estadounidense.

