Belinda despide con emotivo mensaje a la diseñadora Amparín Serrano, creadora de Virgencita Plis

A su muerte se han sumado diversidad de muestras de cariño por medio de las redes sociales, una de las que más ha sorprendido es la de Belinda, quien en sus historias compartió una fotografía de la diseñadora mexicana que acompañó con un mensaje de apoyo para el exesposo e hijas, llamadas Minnie y Camila West.

“Descansa en paz Amparo Serrano. Mucha fuerza, las quiero Minnie West, Camila West y David West”, expresó.

Luego dijo de la diseñadora que era “una gran mujer llena de magia, ilusiones, creatividad, única e irrepetible”. Además de dar su pésame a Minnie West, quien según medios internacioanales actualmente mantienen una relación sentimental con Ignacio ‘Nacho’ Perigrín, hermano de Belinda.

Minnie ha participado en exitosas series y telenovelas como La Rosa de Guadalupe y Luis Miguel: La serie.

En este fin de semana también Ilse de las Flans escribió un mensaje para Amparín.

“¡Preciosa @amparinserrano ! Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre… Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian al que me estaban invitando a hacer una prueba…Flans… Te vi 4 o 5 veces personalmente solamente y me quede con las ganas de que fuéramos amigas y reírme de tu ingenio. Entusiasta fan yo, de todos tus logros ! Repito te vi muy pocas veces y me siento de alguna manera conectada contigo ! Estoy en shock, estoy en shock, estoy en shock ! Amparin si todos estamos aquí para cumplir misión tu ultra cumpliste !!!”, expreso la artista en su Instagram.

También Mimi escribió un mensaje especial para la excantante de Flans.

“@amparinserrano se adelantó a bailar con las estrellas , a dibujar las nubes, a cantar con los angelitos.. artista nata, divertida como nadie, loca gracias aDios, una mujer única que por un efímero instante fue parte de ésta aventura llamada Flans… siempre apuntada para decir una chasca y sacarte una carcajada, compartimos poco tiempo pero siempre se quedó tatuada en nuestra historia… abrazo con todo mi cariño a su familia .. sus hijas hermosas Minnie y Camila, su madre Amparo, el padre de sus amores , @davidedwardwest y todos los demás que la aman tanto.. feliz viaje querida Amparín.. virgencita plis cuídala mucho..”.