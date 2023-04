Belinda: la cruel indirecta que le envió a Christian Nodal luego de la noticia del embarazo de Cazzu

Además, Nodal también aprovechó la oportunidad para confirmar la llegada de su primer hijo más de un año después de su mediática separación con Belinda.

Esta noticia habría causado enojo en Belinda, ya que la cantante mexicana estuvo comprometida con Christian Nodal y a lo largo del tiempo que estuvieron juntos expresaron su deseo de comenzar una familia.

Por medio de su cuenta de TikTok, la intérprete de Bella Traición habría mostrado su molestia ante esta situación al lanzar una cruel indirecta a su ex pareja y al embarazo de Cazzu.

Belinda publicó un video en el que sale bailando mostrando el vientre, lo que fue considerado como un mensaje en contra del embarazo de la “Nena Trampa”.

Otra situación que llamó la atención sobre este video fue la canción que bailó Belinda, Armani de Beyonce, la cual cuenta con una letra controversial que se podría relacionar a lo que está viviendo.

“No necesito un anillo y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto. Escucha cantar al luchador”, dice la letra de la canción.