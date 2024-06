La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento a tal punto que varias celebridades han dado su opinión respecto a este nuevo romance.

Una de ellas fue Belinda, ex novia del cantante mexicano con quien estuvo comprometido hasta su mediática separación en febrero de 2022.

Después de casi dos años sin hablar sobre Nodal, con quien protagonizó una de las rupturas más polémicas de la historia, la intérprete de Luz sin Gravedad rompió su silencio y reaccionó a su noviazgo con la hija menor de Pepe Aguilar.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Belinda fue interceptada por las cámaras del programa Despierta América y, como era de esperarse, inmediatamente fue cuestionada sobre este controversial romance.

Sin embargo, la artista mexicana sorprendió a sus seguidores al no querer opinar sobre los “chismes” en torno a la vida de su ex novio y la polémica generada por su nuevo noviazgo con Ángela Aguilar.

“No tengo comentarios sobre nada, por favor (...) no tengo comentarios de chismes ni de nada, la verdad. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime Video, la música... yo solo me dedico a eso”, respondió.

Pese a la insistencia de los reporteros, Belinda se negó a hablar de la nueva relación de Christian Nodal y se limitó a responder que ella se encuentra “muy bien” en esta etapa de su vida.

