Belinda y Christian Nodal: el mensaje en el que Criss Angel habría advertido que la cantante era una “maestra del engaño”

Sin embargo, ambos decidieron terminar su relación y Belinda fue la primera en anunciarlo en su cuenta de Twitter al publicar que nuevamente estaba soltera.

Por su parte, Criss Angel también habló sobre su ruptura amorosa y publicó un polémico mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a la cantante mexicana.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar, engañar acerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, publicó el ilusionista estadounidense en sus redes sociales.

Esta publicación causó en su momento gran controversia entre los seguidores de ambas figuras públicas, ya que muchos de ellos defendieron a Belinda mientras otros aseguraron que ella simplemente era una persona interesada.

“Belinda no es una buena persona y no es la primera vez que hace esto” y “Esa mujer solo ve el interés”, fueron algunos de los mensajes en contra de la cantante.

Un día después del anuncio de la ruptura entre Belinda y su ex prometido Christian Nodal, varios usuarios de redes sociales recordaron este episodio en la vida amorosa de la intérprete mexicana y mencionaron que el fin de su relación posiblemente se dio debido a intereses económicos ocultos.

De acuerdo a algunos medios mexicanos, Belinda le habría pedido a Nodal un préstamo por cuatro millones de dólares para pagar una deuda que tiene con las autoridades tributarias y evitar así problemas legales.

No obstante, según estos reportes, esto no fue lo que causó molestia del intérprete de “Adiós Amor”, ya que él le prestó el dinero sin ningún problema.

Lo que realmente molestó a Nodal fue lo que descubrieron sus abogados al investigar la supuesta deuda de Belinda, ya que obtuvieron información en la que se establecía que la cantante solamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que había dicho.

Ninguno de los dos cantantes ha confirmado ni desmentido este rumor, pero Nodal sí informó que su compromiso con Belinda ya no existía.