Belinda:¿se acerca al culto de Jared Leto?

En esa ocasión la agrupación musical reunió a un grupo de fans en una isla de Croacia donde Leto les dio platicas espirituales a sus seguidoras, quienes vestían de blanco. El precio por participar en esta actividad fue de 2 y 7 mil dólares. Aunque existe una página oficial ya no se puede ver.

Lo que un principio era un juego “se ha vuelto algo muy perturbador”, informó la revista Elle, incluso la banda compartió las fotos indicando que se trata de un culto.

Yes, this is a cult 🔺 #MarsIsland pic.twitter.com/4I7JROg90w

