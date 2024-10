Ben Affleck está resignado con Jennifer López porque “hablará de la ruptura por siempre”

En los últimos días, Jennifer López dio una entrevista en la que compartió declaraciones sobre su separación con Ben Affleck, sin mencionar o describir hechos.

Sin embargo, las miradas se centraron en el actor por la postura que tomó. Además, se reveló lo que piensa acerca de la situación que vive tras la ruptura con JLo y lo que dijo durante la entrevista.

Después de su entrevista, Affleck fue visto en Los Ángeles, presuntamente explorando la locación de su próxima película y se habría reunido con su equipo para ello.

En algunas de las palabras de Jennifer hizo referencia a lo sucedido con Ben de la siguiente manera: “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: ‘No, en realidad soy buena’".

¿Qué piensa Ben Affleck sobre las palabras de Jennifer López?

Según el DailyMail, Affleck no sabía que López hablaría sobre su vida personal públicamente. Sin embargo, no está sorprendido porque sabe que ella hablará de la ruptura por siempre y ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones”, dijo una fuente al medio británico.

Su preferencia es que ella no hable nunca de esos temas, pero sabe que siempre lo hará, incluso el informante comentó que hasta cierto punto se encuentra "resignado" porque él sabía que eventualmente Jennifer hablaría.

Pareciera que Ben es comprensivo con la manera de lidiar con este tipo de situaciones que tiene la "estrella del Bronx", y es consciente que "siempre ha sido de las que habla" sobre su vida personal.