Benjamin Levy Aguilar gana premio a mejor actor de reparto en los Imagen Awards 2023

Los Imagen Awards se establecieron en 1985 a partir de una sugerencia del veterano productor de televisión Norman Lear para asegurar representaciones precisas y significativas de la comunidad latina. Posteriormente, The Imagen Foundation, amplió sus programas e iniciativas para promover su misión de servir como puente entre la comunidad latina y la industria del entretenimiento al brindar acceso, educación y recursos a los latinos en la industria, así como a aquellos que buscan carreras en entretenimiento.

Según la organización, los nominados fueron determinados por un panel independiente de ejecutivos de la industria del entretenimiento y líderes de la comunidad latina. Además, los premios de este 2023 reconocieron una variedad de talentos latinos con actuaciones innovadoras, narraciones y programas poderosos y diversos.

La ceremonia de la 38 edición de los Imagen Awards se celebró el domingo 3 de diciembre en Los Ángeles, EE. UU., en el Millenium Biltmore LA.

El actor guatemalteco Benjamin Levy Aguilar fue reconocido al ganar el Imagen Awards 2023 en la categoría Mejor actor de reparto de drama en series de televisión, por su participación en Chicago P.D., producción de NBC, Universal Television y Universal Studio Group, en asociación con Wolf Entertainment)

Benjamin Levy Aguilar compitió en esta categoría con David Castañeda, The Umbrella Academy (Netflix; UCP for Netflix), Fabrizio Guido, Perry Mason (HBO | Max; HBO in association with Team Downey and AMBEG Screen Products), John Leguizamo, The Power (Prime Video; Sister Pictures), Gabriel Luna, The Last of Us (HBO | Max; HBO in association with Sony Pictures Television Studios, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, and Naughty Dog), Edward James Olmos, Mayans M.C. (FX; FX Productions), y Emilio Rivera, Mayans M.C. (FX; FX Productions).

El actor guatemalteco participó en la Temporada 10 de la serie Chicago P.D. y da vida a Dante Torres, un personaje que llegó como novato al servicio de inteligencia.

“Según el guion, el personaje participaría en un capítulo de la novena temporada, pero al productor le gustó mi actuación y se extendió el personaje para que fuera uno de los protagonistas en la décima temporada”, comentó Aguilar.

De acuerdo con el actor guatemalteco, Dante Torres seguirá en la Temporada 11 de Chicago P.D. debido a que captó la admiración de los espectadores.

“Para la nueva temporada mi personaje tendrá mayor fuerza en la serie y estoy contento porque los latinos estamos demostrando que tenemos capacidad”, agregó Aguilar.

Según el actor guatemalteco, la nueva temporada se comenzó a grabar a finales de noviembre pasado y contará con 13 episodios. “Mi personaje sigue porque tengo muchas historias que contar”, concluyó.