Medios internacionales de espectáculos informaron este 10 de julio que Benji Gregory, actor popular por haber interpretado a un joven Brian Tanner en la serie de comedia "Alf", falleció a los 46 años.

De acuerdo a los medios de entretenimiento como TMZ o E!, la información sobre la muerte de Gregory fue dada por su hermana, Rebecca Gregory.

Según indicó la mujer, el actor fue encontrado sin vida el pasado 13 de junio dentro de su automóvil que estaba estacionado en un banco ubicado en Peoria, Arizona.

"La Oficina del Médico Forense de Colorado nos indica que la causa de muerte de Benji aún se investiga", explicó el medio TMZ.

Rebecca Gregory amplió más información a TMZ sobre el estado de su hermano, y aseguró que sufría de depresión, trastorno bipolar y del sueño.

"Algunos allegados creen que Benji fue al banco a depositar cheques, se quedó dormido en su auto y murió de un golpe de calor debido al clima de verano en Arizona", dice TMZ.

Benji Gregory, best known for his role on “Alf,” passed away on June 13 aged 46.



His sister, Rebecca, informed TMZ that he was found dead in his car at a Chase Bank parking lot in Peoria, AZ. The cause of death is still pending, but it is believed he died from vehicular… pic.twitter.com/Mkh59gGtSJ