“Betty, la fea”: Filtran primeras imágenes de la nueva temporada (el regreso a la pantalla y la doble celebración)

“Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda…” con esta melodía empezaba una de las historias más famosas del mundo… Y que ahora, continúa porque Betty, la fea está de vuelta, así se reveló en un comunicado, el pasado 6 de julio.

La fea más querida