Betty La Fea y los 17 estrenos que tendrá Netflix en octubre

El 11 de octubre será el día que muchos marcarán en su calendario ya que la plataforma de streaming más popular lanzará al aire la serie colombiana Betty La Fea.

De esta forma, Netflix quiere experimentar la fórmula de esta exitosa serie que provoca aumento en los ratings de cada canal que decide transmitirla.

La primera temporada de Betty La Fea se podrá ver a partir del 11 de octubre.

Tres días después se estrenará también la segunda temporada de La Casa de las Flores, con una reestructuración que responde a la salida de la actriz Verónica Castro, una de las protagonistas.

En total, Netflix tiene preparados 18 estrenos para el mes de octubre que incluye la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, versión cinematográfica del libro de J.K. Rowling; y la segunda temporada del Método Kominsky, serie de humor ácido protagonizada por Michael Douglas.

Gravity / 1 de octubre

El Conjuro/ 1 de octubre

Solteras / 2 de octubre

Big Mouth, tercera temporada / 4 de octubre

Animales Fantásticos y dónde encontrarlos / 4 de octubre

Riverdale, tercera temporada / 9 de octubre

Betty La Fea / 11 de octubre

The Purge / 11 de octubre

El desesperar de los muertos / 11 de octubre

Volver al Futuro II / 11 de octubre

El camino: una película de Breaking Bad / 11 de octubre

La Lavandería / 18 de octubre

Cómo vivir contigo mismo / 18 de octubre

La Casa de las Flores, segunda temporada / 18 de octubre

Baby, segunda temporada

It comes at night / 24 de octubre

Mi nombre es Dolemite / 25 de octubre

El método Kominsky / 25 de octubre