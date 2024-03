El pasado 11 de febrero, mientras una muy buena parte del mundo seguía las jugadas en la 58ª edición del Super Bowl, la cantante estadounidense Beyoncé se preparaba para lanzar una nueva bomba en su carrera.

Aunque la atención de ese día se orientada al partido entre los San Francisco 49ers y los Kansas City, e incluso al concierto que ofreció Usher durante el medio tiempo, la cantante de Single Ladies había pactado ya el anuncio de su octavo álbum durante el Super Bowl. También estaba preparada para el lanzamiento de dos nuevas canciones del disco, tituladasTexas Hold 'Em y 16 Carriages.

Tan solo un año y medio después del lanzamiento de RENAISSANCE, su último disco, Beyoncé Knowles ha librado este 29 de marzo ese tornado musical que ha decidido llamar Cowboy Carter, el cual, según varios críticos, supone un capítulo poderoso en la historia de la estadounidense oriunda de Texas, así como en la música de su país de origen.

En este nuevo álbum Beyoncé "es impresionantemente capaz de hacer lo que quiera", ha asegurado Alexis Petridis, experto en música del medio británico The Guardian.

Esta apreciación vienen dadas de una apuesta que la estadounidense ha hecho luego de su apabullante carrera pop: entrar al terreno del country .

Para Nicholas Hautman, crítico del medio Page Six, Cowboy Carter es "el renacimiento que la música country necesitaba desesperadamente". Hautman ha dicho el el octavo disco de la esposa de Jay-Z es también "una conmovedora celebración de los valores sureños y de las raíces afroamericanas del género (country)".

Como si se tratara de una deuda con su propia historia artística, Beyoncé ha asegurado en Instagram que su nuevo disco -confeccionado durante los últimos cinco años- nació de una ocasión en la que no se sintió bienvenida como cantante.

"(...) gracias a esa experiencia profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical. Las críticas a las que me enfrenté cuando entré por primera vez en este género me obligaron a superar las limitaciones que me impusieron. Mi esperanza es que dentro de unos años la mención de la raza de un artista, en lo que se refiere al lanzamiento de géneros musicales, sea irrelevante", apuntó la estadounidense.

Con esta nueva mirada musical, la intérprete se lanza en su nuevo álbum a explorar temas como el cuidado, la superación, el gozo, el amor, y en general, las variantes reflexiones sobre la vida.

Cowboy Carter, merecedor de una muy buena recepción el mismo día de su lanzamiento, es un álbum poseedor de varias características. Entre ellas destacan las siguientes:

1- Segundo de una trilogía

El también llamado Act II: Cowboy Carter integra la segunda parte de una trilogía de discos que Beyoncé empezó luego del lanzamiento de su séptimo disco, RENAISSANCE, el cual vio la luz el 29 de julio de 2022. La trilogía empezó a concebirse durante la temporada más álgida de la pandemia por Covid-19.

2- Un total de 27 canciones

A lo largo de una hora con 18 minutos, la cantante presenta 27 canciones que van desde los 28 segundos, la más corta, hasta los cinco con 25 minutos.

"¿Se hace largo el disco? Claro: es un lugar común de los trabajos extensos pensar que entrarían mejor si se poda aquí y allá y lo dejamos en 45 minutos. Pero entonces no estaríamos hablando de riesgo, de arte en mayúsculas, de experimentación (...)", ha escrito el periodista Carlos Marcos en El País de España.

3- Colaboraciones intergeneracionales

La cantante originaria de Texas ha presentado en este nuevo tablero musical una reunión de voces de distintas edades y procedencias. Durante los casi 80 minutos de Cowboy Carter, Beyoncé se acompaña de las voces y letras de personajes como Dolly Parton (en dos canciones), Miley Cyrus, Post Malone, Willie Nelson, Tiera Kennedy, Brittney Spencer, Tanner Adell, Reyna Roberts, e incluso su hija, Rumi Carter.

4- Hacia el country y más allá

El country es sin lugar a dudas, la espina dorsal del octavo disco de Beyoncé. No obstante, la cantante ha decidido continuar hilando su obra con vetas del pop y el rock. Para la composición de Cowboy Carter, la estadounidense decidió hacer a un lado herramientas como la inteligencia artificial o los filtros digitales e incluso programación. En su lugar decidió volver a instrumentos reales y "viejos" como guitarras u órganos.

5- Estética

Uno de los componentes importantes de la obra de un artista sonoro es la parte visual. En este sentido, Beyoncé se ha valido para su octavo disco de las estéticas desprendidas de la cultura texana, como lo son las llamadas "reinas de rodeo" quienes suelen aparecer en las arenas donde se practica este deporte, luego de que se anuncian los vaqueros ganadores.