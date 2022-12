Bien hecho 2022: Debora Fadul gana premio por proyecto con agricultores y productores guatemaltecos, y destaca entre los 100 mejores chefs del mundo

A la vez, está en el listado entre los mejores chefs del mundo, entre los mejores 50 restaurantes de América Latina y obtuvo un premio de sostenibilidad en la región, por mencionar parte de los reconocimientos.

Guatemala es parte de los mejores 100 restaurantes de América Latina en los Latin America’s 100 Best Restaurants, en un encuentro que reunió a las mejores propuestas gastronómicas de la región elegidas por más de 300 expertos. Así las propuestas guatemaltecas ganan terreno y se presentan Sublime, del chef Sergio Díaz de Guatemala, en el puesto 31. El puesto 51 con el restaurante Flor de Lis, liderado por el chef Diego Telles y Mercado 24, del chef Pablo Díaz en el puesto 81.

Mientras Debora Fadul quedó en el puesto 47 del listado con su restaurante Diacá, pero no solamente recibió esa mención sino fue parte del premio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award, un reconocimiento muy especial que valora su relación con la comunidad.

El premio a la sostenibilidad

“Fadul ha pasado años construyendo relaciones sólidas con los agricultores locales y ahora está trabajando arduamente para garantizar que esta red se expanda más allá de Diacá para involucrar a otros restaurantes, cocinas caseras y la comunidad en general. La procedencia de cada ingrediente utilizado en el restaurante se conoce en la granja y se comparte con orgullo con los comensales; incluso el menú está diseñado como un directorio de proveedores del restaurante con nombres y direcciones”, describe la organización.

Después de un listado largo de preguntas de la organización se detalló que Diacá no solo es sustentable por cuestiones relacionadas con su manera de manejo de desechos, o bien el uso de recursos sino porque rinde homenaje a la tierra, las personas que la trabajan y los frutos de su trabajo. “Para mí la sostenibilidad es eso es pensar que eres parte de algo más grande”, así la organización calificó sobre las carnes, pesca, vegetales, miel, cómo se trata al personal, cómo se capacita, cómo funciona la empresa y otros detalles que indican cómo afecta el restaurante en su comunidad.

Al momento de la premiación Fadul no podía creer que era Diacá quien había ganado. “Después de recibir el premio, cuando me senté de vuelta en la silla estaba sumamente agradecida no porque el premio fuera para nosotros sino pensaba en la cantidad de gente que involucra el premio, porque demuestra que las prácticas agrícolas y el producto que se tiene de ellos en el país es espetacular… no es un premio para los restaurantes sino para los productores…y además nos pone como los más sostenibles en Latinoamérica”, agrega.

Con este premio se dice a los productores que sí vale la pena lo que ellos están haciendo, agrega. Otro de los momentos impresionantes es que al presentar el premio se dice que para la región se está poniendo la barra bastante alta para competir por él. “En Guatemala nadie se toma el tiempo de celebrarla y somos muchos los chapines que estamos viendo hacia adentro y cocineros que están haciendo cambios espectaculares cada uno en su nicho”, dice Fadul.

Apenas una semana atrás la chef hizo un homenaje a los agricultores invitándolos a un convivio como homenajeados del restaurante. Durante el año trabaja por temporada con productores de 15 a 20 departamentos de Guatemala.

Diacá Este restaurante se encuentra ubicado en la zona 4, en la Via 6, 3-56 Edificio OEG, nivel atelier y atiende de martes a sábado. Las resevaciones son al teléfono 4007-8164. Ahí se tiene la capacidad para atender de 25 a 30 personas aproximadamente. El menú cambia seis veces al año, según la temporada.

Un equipo integrado

El equipo del restaurante liderado por Fadul está integrado por Sindi López, Christian Paz, José Cal, Vicky López, Edy Calanche, Manuel Montepeque, Sofia Rosales, Pamela Montejos y Marianna Valladares. Juntos atienden de martes a sábado y dan a conocer su concepto diferente.

Entre los proyectos futuros Fadul menciona que todavía son secretos, pero la gran finalidad es conectar el campo con la ciudad. “Los restaurantes en el futuro serán como templos para conectar a los habitantes de las ciudades con la tierra y las comunidades rurales, y funcionarán como un circuito de retroalimentación para motivar, crear y compartir valor con todos”, dice.

“Un ingrediente tiene el poder de transformar lugares, personas y mentes en cada mordida… Puede llevar a conectarnos, a recordar que todos estamos para entendernos y sentir en nuestra vida. Son los ingredientes los que nos permiten exponer la tierra tan rica en la que vivimos, la calidad de sus productores y el sabor que los suelos de Guatemala aportan a cada uno”.

Los reconocimientos

En septiembre de este año, la chef compartió en una entrevista que mientras estaba en Colombia siendo jueza en un evento, su nombre comenzó a resonar luego de haber sido enlistada en el Top 100 de los mejores chefs del año, según el certamen The Best Chef Awards, que ubicó a la guatemalteca en el puesto #98.

Por tercer año consecutivo, Débora también fue incluida en un listado propuesto por la Universidad de Ciencias Gastronómicas Española Basque Culinary Center para el ranking The World’s 50 Best Restaurants.

También, es parte de los emprendedores e innovadores, que incluye a personas de 30 territorios de todos los continentes vinculadas con la gastronomía, desde la producción, la tecnología, la educación o la ciencia, y aparece en la categoría de pioneros de la hospitalidad.

Uno de los últimos premios ha sido en La Liste, un premio francés en el que destacaron seis países latinoamericanos. Recibieron la mención de Joya escondida, es decir que vale la pena viajar miles de kilómetros para ir a comer a este lugar.