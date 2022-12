Bien hecho 2022: María Mercedes Coroy trasciende fronteras y llega al universo de Marvel

En 1994, en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, nació una niña que desde los seis años se sintió atraída por la actuación. Aunque a esa edad no sabía de qué se trataba, le gustaba pararse frente al espejo a hablarse, verse reír, llorar, enojarse y expresar todas las emociones que le fueran posible.

En su infancia participó en distintas obras de teatro y bailes de la escuela. Uno de los roles que más recuerda es cuando fue uno de los siete enanitos de Blanca Nieves en una obra escolar. El prestar su voz y dar carácter a otros personajes la animó a que durante su adolescencia continuara buscando espacios de expresión, por lo que formó parte del teatro juvenil Santa María de Jesús, que en ese entonces se llamaba Pastoral Indígena. En dicho grupo logró interpretar a Blanca Nieves en una obra teatral.

En 2012 conoció al director guatemalteco Jayro Bustamante quien le hizo la invitación para adentrarse en el cine. En esta fecha inició su recorrido por una de las ramas del arte que le ha permitido conocer diversas facetas de su vida, pero sobre todo descubrirse a ella misma.

Su primer acercamiento al cine fue en la película Ixcanul, de Bustamante, con un personaje protagónico. Luego inició su trayectoria como una promesa del cine nacional e internacional. Este 2022 María Mercedes Coroy llegó a Hollywood por medio del universo de Marvel.

Aquella niña que practicaba frente al espejo en su casa ubicada en una comunidad al pie del Volcán de Agua interpreta una versión joven de la madre de Namor, uno de los personajes de la realeza acuática.

“Hicimos un casting con La Casa de la Producción acerca de una guerrera de un lugar en donde quien gobernaba había fallecido. No me dijeron que se trataba de Marvel, yo solo hice la audición y esperamos los resultados”, recuerda emocionada. Luego de un tiempo la llamaron nuevamente de La Casa de la Producción y le dan la noticia de que había obtenido el papel. “Yo me emocioné porque me gustó lo poco que sabía al respecto, pero cuando me dicen que se trataba de Marvel rápidamente me cuestioné cómo llegué ahí. No fue algo que buscara, sino que se dio porque actuar es lo que más me gusta hacer”, agrega.

Uno de los retos más valiosos en este proyecto, que se estrenó en noviembre, fue protagonizar a un personaje que vive bajo el agua, por lo que tomó cursos de natación y de respiración apnea. “Cuando grabamos no sabía si lo hacía bien, porque el director no me corregía mayor cosa. Cuando vi la película confirmé nuevamente que la actuación es algo que me gusta y que deseo seguir haciendo”, comenta.

En el rodaje de sus escenas, que se llevaron a cabo en Puerto Rico, Atlanta y Los Ángeles, Estados Unidos, conoció a actores que admira, entre ellos Tenoch Huerta Mejía, a quien ya conocía desde el 2017, y a Lupita Nyong’o.

Migración

Paralelo a la producción de Wakanda Forever Coroy participó en La alberca de los Nadies, película del director José Luis Solís Olivares y que parte de la ejecución de 73 inmigrantes en una narcofinca de San Fernando, Tamaulipas, en México, el 16 de agosto de 2010.

Esta se presentó en el Festival Ícaro a inicios de diciembre e inició su recorrido por varios festivales cinematográficos.

La actriz da vida a Nayeli, una migrante indígena embarazada que busca sobrevivir y no perder a su hijo. Actúa junto a Alex, un migrante indígena que es puesto a prueba y tendrá que adentrarse en el inframundo de la violencia para no morir. Por medio de estos dos personajes la película despliega el camino hacia el calvario de la sobrevivencia

“Creo que por primera vez vi otra manera de dirección, porque José Luis te lleva hacia los personajes, a que esté bien marcado quien lleva la carga de la escena y en qué momento de la historia se encuentra. Lo considero como una de mis graduaciones como actriz”, expone.

Por su papel en este largometraje, la guatemalteca obtuvo el permio a Mejor Actriz en el Festival internacional de Cine de Mérida y Yucatán (FICMY) el pasado 12 de diciembre.

Trascendencia

Para la actriz maya kaqchikel el cine ha sido una herramienta de crecimiento en su vida. Con el ejercicio constante de ver hacia atrás y analizar su avance ha determinado que a pesar de que en el camino han ocurrido situaciones difíciles ha disfrutado el aprendizaje. Desde sus inicios en el teatro escolar a su participación en Ixcanul, luego a su personaje en Wakanda Forever, Coroy afirma que hay una evolución personal que se basa en la autoconfianza y en el miedo, este último como impulso para hacer las cosas.

“Ha habido lágrimas de tristeza y de alegría, pero sobre todo ha habido crecimiento el cual ha sido bonito. Esta evolución no ha sido solo mía, sino de mi familia también. Hemos crecido juntos”, afirma.