Bien Hecho 2023: Gaby Moreno hace que la música y el talento de Guatemala brille en la industria mundial

En marzo destacó en la gala de los premios Guild Of Music Supervisors, celebrada en los Ángeles, California, EE. UU. y en la que fue postulada en la categoría Mejor Canción Escrita y/o Grabada para una Película con A Song In My Heart, tema que compuso y que interpreta en The Valet, producción del comediante mexicano Eugenio Derbez. Durante la gala, Moreno subió al escenario y cautivó con su voz y carisma.

De acuerdo con Moreno, participar en eventos mundiales en los que se reconoce el trabajo musical es una satisfacción personal y profesional, debido a que, al estar nominada y compartir con otros cantantes y compositores, obtiene experiencia, intercambia conocimientos y promueve el talento de Guatemala.

Nuevos proyectos

Gaby continuó el año con sorpresas y en mayo pasado publicó X Mí (Vol.1), un disco al que ella definió como una colección de canciones acústicas conmovedoras y ricas musicalmente, que han permanecido durante años en su corazón.

De acuerdo con la artista guatemalteca, la producción fue personal e íntima porque le permitió mostrar versiones en inglés y español de temas que seleccionó cuidadosamente, su forma de volver a su esencia, donde nada más puede distraer al oyente y donde pudo aislar todo el ruido exterior.

En ese EP incluyó Luna de Xelajú junto al actor, productor y músico ganador del Globo de Oro y nominado al Emmy, Óscar Isaac, cuya colaboración une a los dos artistas que, a través de esta versión celebran sus raíces compartidas para honrar a su amado país Guatemala y a sus familias con un amor que fusionan por la música.

Durante el año, Gaby también comenzó con la promoción de dos sencillos que incluirá en su próximo disco de estudio. El 14 de septiembre lanzó Solid Ground, una canción que habla sobre el cansancio, la incertidumbre y el anhelo de estabilidad y el 8 de diciembre presentó Dance The Night Away, un tema que celebra la alegría de desacelerar y pasar tiempo con los seres queridos.

Ambas canciones las incluirá en DUSK, producción discográfica que lanzará el viernes 16 de febrero de 2024 y que estará acompañada de una nueva gira.

En la Casa Blanca

La artista nacional fue invitada a la Casa Blanca por su trayectoria musical y el pasado 18 de octubre dio un recital durante una actividad en la que se conmemoró la herencia hispana.

En la recepción que estuvo liderada por la primera dama, Jill Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, Gaby Moreno interpretó Luna de Xelajú, Bolero a la vida y Quizás, quizás, quizás, temas con los que deleitó a miembros del gabinete de origen hispano, integrantes del Congreso local y algunos senadores.

Otro Latin Grammy

El pasado jueves 16 de noviembre Moreno destacó durante la 24 edición de los Latin Grammy debido a que fue condecorada con un nuevo galardón.

Los premios que otorga la Academia Latina de la Grabación reconocieron el trabajo de la artista guatemalteca, quien fue galardonada en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional debido a que, el álbum Vida de la cantante cubana Omara Portuondo fue el ganador, una pieza musical en la que Moreno fue la productora.

Gaby recibió el galardón y agradeció a Omara por la confianza que depositó en ella y por permitir involucrarse de lleno en la producción del álbum.

La artista guatemalteca llenó de alegría a sus admiradores, colegas y familiares, debido a que, hace una década, el 21 de noviembre de 2013, obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo.

Planes inmediatos

Según la cantautora y productora guatemalteca, en 2024 presentará su nuevo disco y la gira de promoción en la que interpretará sus nuevos temas, las versiones que incluyó en X Mí (Vol. 1), EP con el que está nominada al Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Latino, cuya ceremonia se realizará el próximo 4 de febrero en Los Ángeles, EE. UU. “Estoy buscando el lugar para realizar el acostumbrado Festival en Guatemala, así como organizando la gira para promocionar el álbum Dusk”, dijo Moreno.