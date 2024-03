Recientemente, la cantante Billie Eilish fue entrevistada junto a su hermano, el también cantante y productor Finneas O'Connell en el marco de los eventos previos a los Premios Óscar que serán celebrados el próximo domingo 10 de marzo.

Para la próxima edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Billie Elish está nominada junto a su hermano por la autoría a Mejor Canción Original por el tema What Was I Made For?

Durante la conversación, que fue moderada por la comediante y presentadora ingrlesa Amelia Dimoldenberg, la joven artista y su hermano conversaron sobre inspiración a la hora de componer canciones, sus películas esenciales e incluso de súperhéroes.

En un momento de la charla, Billie Eilish reveló que en una ocasión habría tenido una especie de epifanía sobre su noviazgo, luego de haber visto en un sueño a Christian Bale, recordado por su interpretación de Batman en la saga de Christopher Nolan.

"Hace unos años tuve un sueño con Christian Bale en un pequeño café bajo el sol, y eso me hizo darme cuenta de que tenía que terminar con mi novio en ese momento", confesó la cantante.

Aunque la artista no mencionó el nombre de su pareja de ese entonces, se podría recordar a Jesse Rutherford, cantante del grupo The Neighbourhood, quien fue la última pareja de la cantante, con quien se relación entre 2022 y 2023.

Durante su historia pública, la pareja enfrentó críticas por su diferencia de edad de 10 años, de la cual se burlaron en una celebración de Halloween cuando Eilish se disfrazó de bebé y Rutherford de anciano arrugado.

Antes de la revelación, Eilish admitió que no "sabía mucho sobre superhéroes", pero dijo que Bale "es el indicado" y "su favorito" de los actores de Batman.

https://youtu.be/RVkEAcfWZ5M?si=MIjdaTpt3PRZ8A7g

Además de su noviazgo con Rutherford, la joven artista también se relacionó con el Matthew Tyler Vorce, con quien estuvo en 2021. El cantante Brandon Quention Adams fue también pareja de Eilish. De hecho, su vínculo quedó registrado en el documental The World's a Little Blurry.

Durante la entrevista Pre-Almuerzo'de los nominados a los Óscar en la que participaron Eilish y su hermano, la cantante también habló sobre su pasado y gustos musicales. Así mencionó su gusto por las Spice Girls sus tendencias "violentas" durante Uno, y cómo odia que le pregunten "¿Estás feliz?" en las alfombras rojas.