Bohemia Suburbana, la banda guatemalteca que se fundó el 2 de marzo de 1992, publicó este miércoles 28 de febrero el primer episodio de Arando e hilando, el podcast en el que, de acuerdo con sus integrantes, es una producción biográfica, estilo documental, que llevará a conocer cada una de las etapas de la banda.

Conformada en la actualidad por Giovanni Pinzón -voz-, Juancarlos Barrios -guitarra-, y Pepe Mollinedo -batería-, Bohemia Suburbana promociona la primera temporada de una producción que contará con cinco episodios que se revelarán cada miércoles, a partir de este 28 de febrero.

Solo hace falta valor es el primer episodio de la primera temporada y está disponible en todas las plataformas streaming de música y durante 21 minutos de esta primera entrega, los músicos cuentan los inicios del grupo, anécdotas y curiosidades.

“Este podcast, humildemente es el resultado del trabajo de tantos años. Nos hubiera encantado realizar un documento audiovisual, pero igual, la pandemia y otras circunstancias nos llevaron a hacerlo a la vieja escuela, tipo audiolibro”, dijo Pinzón, durante una entrevista con Prensa Libre en la que afirmó que este proyecto surgió hace varios años y que por fin vio la luz.

“También tiene otra sensación interesante, porque cuando se escucha, la imaginación camina. Además, cada episodio tendrá una duración de entre 25 y 30 minutos aproximadamente, para que se pueda escuchar fácilmente en cualquier momento”, agregó Pinzón.

Los episodios

De acuerdo con los músicos, la primera temporada de Arando e hilando, el podcast con la historia de Bohemia Suburbana contará con cinco episodios y se publicarán cada miércoles desde este 28 de febrero, hasta el 27 de marzo.

Episodio 1 (Solo hace falta valor) - 28 de febrero

Episodio 2 – 6 de marzo

Episodio 3 - 13 de marzo

Episodio 4 - 20 de marzo

Episodio 5 – 27 de marzo

“Creo que, por su propia naturaleza, el proyecto tiene que ser dosificado de esa manera. Además, adentrarse en toda la historia de un solo, pero ni la Cenicienta entretiene (risas)”, indicó Pinzón.

El vocalista de la banda dijo que este proyecto contó con el apoyo del periodista Luis “Pato” Molina, quien se encargó de la edición de los textos, así como la narración del locutor “El Fantasma”. “Cada integrante de la banda va contando la historia por dosis, y cada uno lo va expresando a su manera, revelando datos de cada disco, con principio y con final, con sus propios nudos. Este fue un experimento de la historia que compartimos y que es narrado por El Fantasma, con su vos de ultratumba”, añadió Pinzón.

El vocalista de Bohemia Suburbana indicó que el podcast es una oda a la banda, pero que incluye relatos de alegría, de tristeza, de memoria y de esperanza.

“Ojalá no me comprometa en decir lo que no debo (risas), pero el podcast surgió con la promesa de seguir indagando, documentando y explorando en esta en esta narrativa. En la producción no profundizamos en sentimentalismos, ni en la vida personal de los integrantes, sino que realmente estamos narrando la historia de esta banda porque a nosotros nos ha dado casa y trabajo y a todo nuestro público les ha permitido disfrutar de música y de momentos que para los músicos ha marcado momentos significativos en nuestras vidas”, afirmó Pinzón.

Las historias

De acuerdo con los músicos, Arando e Hilando es un podcast que cuenta con la particularidad de cada integrante, que narra de viva voz, experiencias y anécdotas durante este viaje que más de tres décadas.

“Es un proyecto lindo, porque a pesar de haber estado hombro con hombro y mano a mano durante todos estos años, uno siempre tiene su propia percepción de la historia y escuchar la historia de los que están a tu lado, te das cuenta de que muy probablemente uno como músico se pierde detalles que al final, en este podcast los seguidores del grupo podrán escuchar el resultado final que se resume como la unión de historias individuales que definen a Bohemia Suburbana”, indicó Pinzón.

Giovanni Pinzón, invita a escuchar “Arando e hilando”, el podcast con la historia oficial Bohemia Suburbana. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El recuerdo y agradecimiento a la prensa

Bohemia Suburbana surgió en el país en 1992 y en la actualidad es considerada como una de las bandas referentes del rock en el país y la región.

Durante sus más de 30 años de historia, el grupo cuenta con la producción de siete discos de estudio y tres en vivo. Bohemia Suburbana tuvo una nominación al Latin Grammy en 2010 y su música se ha escuchado en diversos recintos durante conciertos, festivales y giras por Guatemala, EE. UU. y varios países de Centroamérica. Además, sus músicos afirman que, uno de los rasgos característicos de la banda, es que cuida la identidad de sus orígenes a la vez que, en cada producción, se atreve a reinventar y expandir su universo sonoro.

“Surgimos en la década de 1990 y durante esos años nuestra queja era la poca difusión, la poca plataforma de proyección que teníamos porque dependíamos de las radios y la televisión, que eran los medios de comunicación obvios que tendríamos que haber utilizado, pero durante toda esa década la música que hacíamos no se escuchaba en la radio, aunque sí leía, por eso estamos agradecidos con la extensa labor de la prensa escrita debido a que todas las semanas nuestro trabajo se publicada y se leía en el país, por ende, se escuchó mucho”, contó Pinzón.

Para los músicos de Bohemia Suburbana es importante rescatar esa memoria porque consideran que es un legado de la libertad de expresión.

“Creo que es importante el legado de la pacificación social y el legado de la integración cultural, que son cosas que yo se observan en los conciertos. Además, en la actualidad con el cambio generacional es importante conectar con todo el púbico y por esa razón le vamos a sacar provecho a la tecnología que obviamente está al alcance de muchos”, indicó Pinzón, al referirse al podcast como una de las alternativas para difundir su música y en este caso particular, la historia del grupo.

Bohemia Suburbana promociona “Arando e hilando”, el podcast con la historia de la banda. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Otros detalles

Para los músicos guatemaltecos, es importante contar su historia debido a que consideran que no se trata únicamente de canciones. “Tenemos claro que nuestra historia no ha sido en solitario porque cuando surgió el grupo, fue una explosión generacional. Si nos damos cuenta, en todos los aspectos, creo que la famosa palabra coyuntura, que se aplicaba en los noventas, sucedió”, dijo Pinzón.

“Surgimos durante el final de la guerra fría en el mundo y vimos los preámbulos de la firma de la paz en Guatemala. Creo que fuimos una generación bendecida con esperanza y con una apertura que luego los años dos mil nos trajeron otra realidad, pero logramos tener esa conexión de pacificación o de la integración nacional como república”, añadió el vocalista de la banda.

“Al final nuestra historia es una integración de testimonios que ha surgido debido a las decisiones que cada uno de los músicos hemos tomado y ha contado con un balance entre la búsqueda espiritual, mental y personal”, enfatizó Pinzón.

De acuerdo con el vocalista de Bohemia Suburbana, esta es una producción que todo fan de la música debe escuchar debido a que en los relatos se conocerán detalles de lo ocurrido durante varias décadas y los acontecimientos políticos y sociales que surgieron en el país. “Es la historia de la banda desde su perspectiva que al final, no deja de ser la historia del país por lo que invito a escucharla. Además, exhorto a mis colegas músicos a que se animen a contar su historia, sería interesante escuchar lo que han vivido todas las bandas de Guatemala”, concluyó Pinzón.