Bohemia Suburbana y fusión con marimba: así celebran los 30 años de aniversario de la banda

El disco fue grabado y mezclado en el estudio de DMS Music School, en donde Juan Carlos Barrios, guitarrista de la banda, participó en la producción junto a Mario López (Filo) en la ingeniería de sonido.

Pepe Mollinedo, el baterista, grabó los ritmos en cada una de las canciones y Ricardo Palma se sumó y aportó como invitado, en la percusión y efectos de sonido. Frecuencia Hormigo estará disponible en todas las plataformas musicales y en la página www.bohemiasuburbana.net/frecuenciahormigo.

El proyecto ha llevado un año para hacerse realidad. El mismo fue creado de una manera remota debido a la pandemia y este año se decidió grabarlo casi en un mes.

“A Bohemia siempre le ha gustado estar a la vanguardia y no repetirnos, así que esto nos gustó y Marimba Contemporánea también está con esta visión de hacer cosas nuevas, así que es una buena fusión rock, marimba y arreglos clásicos…estoy emocionado… además es un gran momento para unirnos como un reflejo de lo que queremos en la sociedad”, comparte Barrios.

En tres décadas

Este año también es una fecha para recordar más de este grupo y sus primeros dos discos, Sombras en el Jardín y Mil Palabras con sus Dientes, que siguen siendo una referencia cultural de la Guatemala de la postguerra.

Barrios comparte que la banda comenzó el 2 de marzo de 1992 cuando un grupo de estudiantes universitarios decidió darle vida a este proyecto.

“Nos juntamos a ensayar por primera vez ese día Giovanni Pinzón, Pepe Mollinedo y yo. No nos imaginamos llegar a 10, 20 y ahora 30 años porque siendo tan jóvenes no pensábamos a largo plazo, teníamos claro que queríamos, pero no sabíamos a dónde llegaríamos”, expresa el artista.

Actualmente la banda sigue con sus tres fundadores y además Josué García y Paulo García que se integró hace un año. Por la banda han pasado otros integrantes que han entrado y salido, el mismo Barrios estuvo fuera 11 años.

En la historia del grupo también estará la reciente pandemia. Después de hacer casi 35 conciertos al año se detuvieron, lo cual les dio tiempo para estar con sus familias y compartir en fines de semanas con ellos, también representó muchos cambios.

En las redes sociales encontrarán las últimas noticias sobre futuros eventos de Bohemia Suburbana en este 2022 que incluirá un concierto de aniversario en algunos meses.

Otra de las novedades que tienen este 4 de marzo es el lanzamiento de un lugar que venderá mercadería oficial del grupo en Miraflores.

Discografía de Bohemia Suburbana

Parte del recorrido musical de la banda guatemalteca.

Álbumes de estudio

1993 – Sombras en el Jardín

1996 – Mil Palabras con sus Dientes

2001 – Sub

2009 – Bohemia Suburbana

2015 – Imaginaria Sonora

2020 – Santiago 14º 91º

Álbumes en vivo y remixes

2000 – Remixes y la emergencia de la circunstancia

2002 – Aquí diez años en vivo

2018 – Epopeya Sub

2019 – Subsinfónico

En 2010 la banda estuvo nominada al Mejor álbum rock en los Latin Grammy, con su álbum homónimo. Compitió con On The Rock de Andrés Calamaro, Si no nos mata de Viniloversus, Hinopsis de Chetes, y Fuerza Natural de Gustavo Cerati, que fue el ganador.