Durante los últimos años, Brad Pitt ha estado en el ojo del huracán al anunciar su divorcio de Angelina Jolie luego de una relación de más de 11 años.

Tras esta sorpresiva noticia, y una problemática separación con la actriz de 49 años, la vida privada de Brad Pitt dio nuevamente de qué hablar debido a que tres de sus hijos renunciaron a llevar su apellido.

Sin embargo, esta no es la única controversia en la que el actor de 60 años ha estado el los últimos días, ya que recientemente se confirmó su nueva relación sentimental con Inés de Ramón.

Inés y Brad Pitt fueron vistos por primera vez durante la fiesta que se celebró después de la gala de los Premios Oscar en 2022 y a partir de ese momento comenzaron a circular un sinfín de rumores sobre su romance.

Pero su historia de amor fue confirmada hasta hace algunos días, cuando ambos asistieron juntos al Gran Premio de Silverstone de la Fórmula 1.

Durante este evento, Inés de Ramón y Brad Pitt mostraron en público su amor, el respeto y la conexión que tienen, dejando a sus fanáticos sorprendidos.

A pesar de esto, la relación entre ambas celebridades fue duramente criticada en redes sociales, ya que el actor de Troya le lleva casi tres décadas a su nueva pareja.

Brad Pitt nació el 18 de diciembre de 1963, por lo que tiene 60 años, mientras que Inés de Ramón nació el 19 de diciembre de 1993 y tiene 31 años, por lo que la diferencia de edad que existe entre ellos es de 29 años.

Brad Pitt and his girlfriend Ines de Ramon, made a rare public appearance together at the F1 Grand Prix in Silverstone, UK pic.twitter.com/Jpde3xzyEA