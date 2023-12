Brenda Lee: la artista que compite con Mariah Carey por ver quién tiene la canción navideña más escuchada del 2023

Ahora que ha dado inicio la época navideña, una de las costumbres más populares son la de reproducir canciones temáticas o comúnmente conocidas como villancicos, y si hay una artista que ha logrado estar siempre en el primer lugar de popularidad, esa ha sido Mariah Carey.

Con su canción All I Want For Christmas Is You, hecha en 1994 y que ha obtenido millones de reproducciones tanto en plataformas de streaming como en sus videos oficiales, la cantante americana es una de las artistas más escuchadas cuando llega esta época de fin de año.