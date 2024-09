Queen es una banda de rock de Gran Bretaña que trascendió y se volvió popular a nivel mundial, uno de sus integrantes, el guitarrista Brian May confesó haber padecido de un derrame cerebral hace una semana, perdiendo el control de su brazo izquierdo.

Confesó que no lo hizo público antes porque no quería la "compasión" de nadie; señaló de igual manera que se siente "castigado" sin poder salir o conducir: "No me permiten aumentar demasiado mi ritmo cardiaco, no me permiten que sobrevuele un avión, lo que me estresaría. Pero estoy bien", aseguró.

El músico de 77 años dijo que la experiencia fue "un poco aterrador, la buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días" comentó.

También aprovechó para agradecer a los médicos del Hospital Frimley en Surrey, que le atendieron con rapidez y profesionalismo.

Esta revelación llega dos semanas después de la transmisión de BBC One en el que Brian lidera una campaña para proteger a los tejones de la cacería; en el mismo video habla de su salud y se refirió al programa, destacó las reacciones positivas que ha recibido.

Este episodio de salud se suma a lo anteriormente atravesó May en 2019, cuando sufrió un ataque cardíaco, descubrió que tenía tres arterias congestionadas y se sometió a cirugía para colocarles tres stents.

El legado de May en el mundo musical es innegable y podrá seguir compartiendo su talento con los seguidores de la banda por algunos años más.