Britney Spears: el audio en el que la cantante hizo fuertes revelaciones sobre lo abusos de su padre

Dicha canción fue publicada el pasado 24 de agosto y cuenta con más de cuatro millones de visualizaciones en YouTube y una cantidad considerable de comentarios positivos.

Pero esta no ha sido la única razón por la que ha llamado la atención, ya que el pasado 28 de agosto publicó un audio de 22 minutos en YouTube en donde habla sobre el trato que tuvo con su familia.

En concreto, habla de los abusos de parte de su padre, quien por más de 13 años tuvo su tutela y controlaba todos los aspectos de su vida profesional y personal.

El audio original fue eliminado de la plataforma, pero varios medios lograron recuperarlo y mostrar algunos extractos donde la cantante habla de los peores momentos de su carrera, ligados con su familia.

Spears dijo que rechazó ofertas millonarias en donde le pedían que hablara de su vida privada. En el audio cuenta que incluso tuvo una oferta de la popular conductora estadounidense Oprah Winfrey.

“No obtengo nada al compartir todo esto. Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah y mucha gente por montones, montones de dinero, pero es una locura. No quiero nada de eso. Para mí, va más allá de una entrevista“, agregó la intérprete.

Spears cuenta en el audio que su padre la obligaba a realizar conciertos y giras sin ninguna objeción. También dice que le prohibía ver a sus amigos y a conducir su propio automóvil.

“Me hicieron sentir que no era nada, y yo lo aceptaba”, afirmó.

“Tenía que hacer todo lo que me ordenaran. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada, ni que me hicieran sentir como si nada. Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo“, indica.

En algunos momentos del audio, la voz de Britney Spears comienza a romperse al contar sus experiencias. En un momento, cuenta que rechazó realizar un baile, y esto ocasionó que su padre la amenazara con ingresarla a un hospital mental.

“Si no vas, iremos al tribunal, habrá un gran juicio y vas a perder”, dijo la intérprete sobre la reacción de su padre.

Spears también acusa en el audio a su madre, ya que afirma que en ningún momento dio la cara por ella ni evitó los maltratos por parte de su padre.

“¿Cómo diablos se salió con la suya?”, dijo Britney sobre su padre. “Comparto esto porque quiero que la gente sepa que solo soy humana. ¿Cómo puedo reparar esto si no hablo de ello?”.

El audio provocó que la madre de Britney, Lynne Spears, respondiera en redes sociales, y afirmó que la apoyó en todos los momentos de su vida y que “nunca le dio la espalda”.

“Toda tu vida he tratado de apoyar tus sueños y deseos lo mejor que he podido ¡Nunca te he dado la espalda!“, afirmó Lynne en la red social de Instagram.