Britney Spears habló por primera vez del dolor que atraviesa por su ruptura matrimonial

“Como todos saben, Hesam (en referencia a Asghari) y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero… no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente”, escribió la artista.

Estas declaraciones de la artista se dieron luego de que algunos medios especializados, como TMZ difundieran la petición de divorcio que presentó Asghari en el tribunal de los Ángeles. En el documento se expone que la separación se dio por “diferencias irreconciliables”.

La solicitud legal también indica que Asghari exige que los costos de los trámites del divorcio corran por cuenta de Spears. Asimismo, solicita una manutención conyugal.

Cabe resaltar que antes de este rompimiento amoroso, la vocalista de Baby one more time se encontraba bajo la lupa del espectáculo por las polémicas publicaciones que realiza en sus redes sociales. Los videos más comunes que difunde la artista exponen sus bailes y poses sensuales, los cuales no han sido bien recibidos por sus fans.

El origen de la relación

Britney Spears y Sam Asghari se conocieron en la grabación del videoclip de Slumber Party en 2016, año en el que inició su romance. Posteriormente, en el 2021 anunciaron su compromiso, el cual se concretó con su matrimonio en junio del 2022. La relación entre los artistas era de apoyo, pues Sam se había convertido en el principal soporte de Spears en el litigio legal que mantenía con parte de su familia.