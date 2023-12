Britney Spears responde a Justin Timberlake con una revelación deportiva sobre el cantante

La Princesa del Pop, Britney Spears, ha tomado las riendas de su imagen al responder de manera contundente a recientes indirectas lanzadas en Internet por su ex pareja, Justin Timberlake.

Después de la oleada de noticias que causaron las revelaciones en el libro de memorias The Woman In Me, Britney Spears no ha dudado en expresar su opinión sobre la habilidad de Timberlake en el baloncesto, señalando que era un mal perdedor durante sus encuentros en la cancha.