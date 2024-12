Britney Spears se declara oficialmente soltera en su cumpleaños tras divorciarse de Sam Asghari

Con más de 100 millones de discos vendidos por todo el mundo, la cantante estadounidense Britney Spears es una de las artistas musicales con mayores ventas de la historia, por lo que su influencia en la industria musical es considerada como el punto más alto de la época dorada para las solistas femeninas de todo el siglo XXI.

Desde que anunció su noviazgo con el cantante estadounidense Justin Timberlake en 1999, cuando Britney aún tenía 18 años, la "Princesa del Pop" se comenzó a caracterizar por tener relaciones complicadas y polémicas, principalmente por haber contraído matrimonio con tres personas distintas en los últimos 20 años.

El primer esposo de Britney Spears fue su amigo de la infancia, Jason Allen Alexander, con quien contrajo matrimonio en el 2004 durante una "noche alocada de fiesta en Las Vegas", según indicó la estrella internacional en su libro: The Woman in Me, donde confiesa que el compromiso con su camarada únicamente duró una semana.

En el 2005 la cantante se casó con el rapero estadounidense Kevin Earl Federline, mejor conocido por su nombre artístico K-Fed, con quien estuvo durante tres años y posteriormente se divorciaron. La separación de la pareja fue de conocimiento público y se popularizó por el conflicto legal entre ambos por la custodia de sus dos hijos.

Más noviazgos y matrimonio con Sam Asghari

Tras haberse separado de Federline, la cantante fue durante cuatro años la pareja del actor irlandés, Colin James Farrel, quien fue nombrado por la revista Time como uno de los 100 actores más influyentes del mundo y el tercer actor de cine más importante de toda Irlanda, superado únicamente por Liam Neeson y Maureen O'Hara.

Luego de terminar con Farrel, la princesa del pop se convirtió en la novia del empresario y cineasta estadounidense Charlie Ebersol, con quien únicamente estuvo un año; antes de empezar a salir con el modelo y preparador físico iraní, Sam Asghari, famoso por aparecer en el video musical del éxito Slubmber Party de Britney Spears en 2016.

Lea más: ¿Pelea o accidente? Britney Spears habla sobre un incidente con su novio en el que terminó con el tobillo golpeado

En abril de 2022, la cantante anunció que se iba a casar con Asghari tras haber quedado embarazada; desafortunadamente, la estrella musical sufrió un aborto espontáneo tan solo un mes después. A pesar de eso, la pareja se casó en junio de ese mismo año y el primer esposo de Spears, Jason Alexander, irrumpió en la boda con un cuchillo.

Tan solo dos años después de su boda, Asghari presentó la solicitud de divorcio en los tribunales de California luego de asegurarle a las autoridades que "las diferencias irreconciliables han llevado a la ruptura irremediable del matrimonio", haciendo imposible que la pareja pueda vivir unida en un mismo lugar como esposo y esposa.

Luego de separarse de su tercer esposo en 20 años, la cantante le comentó a la revista estadounidense que se especializa en las celebridades, People, que por el momento ha podido seguir adelante y se encuentra enfocada en su libertad: "Esta nueva estapa de mi vida personal está siendo positiva y madura", agregó la estrella musical.

"Fue una bendición compartir una parte de mi vida con alguien. Estoy consciente que las personas crecen, se separan y avanzan. Yo tuve una experiencia increíble y unos años maravillosos y sé que él siempre será una parte de mí”, afirmó Britney Spears, quien espera fortalecer la relación con sus hijos Preston y Jayden, de 19 y 18 años.