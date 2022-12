Bruce Willis: el actor sufre un deterioro de salud y sus familiares rezan para que suceda un milagro

Poco se ha dicho sobre la salud de Willis. Sin embargo, un medio especializado de Hollywood habló recientemente sobre el protagonista de Duro de matar.

Según el referido medio, personas cercanas al actor indicaron que esperan que suceda un milagro en esta temporada de fin de año, ya que el actor no se encuentra bien de salud y ha desmejorado en los últimos meses.

De acuerdo con Radar Online, una fuente cercana a la familia de Willis, aseguró que la familia lo está acompañando en todo momento y que está atesorando los momentos junto a él. “Saben que no estará acá para siempre, así que están apreciando cada instante”, indicó el informante.

La salud del actor de Sexto sentido está en deterioro, hasta el punto de no entender lo que habla. La fuente indicó que Willis no puede articular muchas palabras y parece que no capta lo que dicen los demás, por lo que Emma Hemming, su esposa, es prácticamente su voz.

Comentó que hay días en los que Bruce Willis parece ser el de siempre, pero esos momentos son breves y distantes, cada vez más. “Se está alejando cada vez más de todos y eso les rompe el corazón”, agregó el información.

También dijo que Demi Moore está pendiente del actor y de su esposa Emma. Aseguró que aprovecha todas las oportunidades para estar con él, llamarlo por teléfono y escuchar su voz.

Por eso los familiares y amigos que están cerca de Bruce Willis rezan por que un milagro ocurra esta Navidad.

En qué consiste la afasia

De acuerdo con el portal Mayo Clinc, la afasia es una enfermedad que impide la comunicación, puede afectar la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito.

La afasia suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Pero también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad que causa daño progresivo y permanente (degenerativa). La gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral.

El sitio MedlinePlus sugiere que la afasia puede aparecer por otras causas y puede ser las infecciones, las lesiones y la demencia. El tipo de problema que tenga y la gravedad dependerán de la parte del cerebro que sufrió el daño y de la magnitud del mismo.