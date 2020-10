BTS: Jimin sorprende a sus admiradores y compañeros de grupo durante la celebración de cumpleaños

BTS durante uno de los conciertos titulado "BTS MAP OF THE SOUL ON: E". (Foto Prensa Libre: EFE)

La comunidad ARMY (grupo mundial de admiradores de la banda) está de fiesta debido a que uno de los integrantes del multipremiado grupo celebra sus 25 años.

Jimin nació el 13 de octubre de 1995 en Busan, Corea del Sur y debido a sus múltiples estudios en la actualidad es reconocido por integrar BTS junto a RM, Jin, SUGA, j- Hope, V y Jung Kook. Además, también es productor, bailarín y modelo.

Debido a la hora en Corea del Sur, Jimin recibió múltiples felicitaciones de ARMY, quienes en honor a su cumpleaños le compartieron varios mensajes emotivos.

Luego de haber recibido multitud de felicitaciones, Jimin se apoderó de la cuenta del grupo en Twitter y aprovechó para interactuar con sus admiradores. Sus compañeros también lo felicitaron de forma pública.

Sorpresa para ARMY

Jimin sabe que esta fecha es especial. Además de festejar sus 25 años, el integrante de BTS reconoció el cariño de cada admirador y respondió todos los mensajes que recibió.

Como muestra de agradecimiento, Jimin publicó un mensaje en la cuenta de la banda. “Gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Que tengan un feliz día todos”, compartió el artista junto a un par de fotografías. Además, invitó a sus seguidores a mantenerse pendientes, debido a que realizará una transmisión en V Live para culminar la celebración.

생일 축하해주셔서 감사합니다

여러분도 행복한 하루 되세요 😄 조만간 브이앱으로 찾아 뵐게요!#JIMIN pic.twitter.com/dUBU9NWhZO — 방탄소년단 (@BTS_twt) October 12, 2020

Los conciertos en línea

BTS ofreció el sábado 10 y domingo 11 de octubre, dos actuaciones sin público presencial y retransmitidos en línea en los que interpretó sus recientes temas.

Tras la suspensión de su gira mundial Map of the soul, la banda más global de la escena musical surcoreana tenía previsto inicialmente ofrecer estos dos conciertos ante un número reducido de espectadores en Seúl y retransmitirlos en vivo, pero a finales de septiembre su compañía representante, Big Hit Entertainment, decidió llevarlos a cabo sin espectadores debido al repunte de los contagios de covid-19.

Las actuaciones, tituladas Map of the soul ON:E, presentadas en formato virtual, contaron con temas de Map of the Soul: 7, producción publicada el pasado febrero, así como su sencillo Dynamite, la canción con la que promueven un mensaje de esperanza y cuyo lanzamiento se efectuó en agosto pasado.

El grupo anunció a principios de año una gira global que debía arrancar en abril e incluía 38 conciertos, entre ellos dos citas en Barcelona el 17 y 18 de julio, aunque el tour fue aplazado indefinidamente debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La última actuación en directo y con público presencial de BTS fue la que sirvió como punto final a la gira Love yourself: Speak yourself el 29 octubre de 2019 en el estadio olímpico de la capital surcoreana, mientras que el pasado junio la “boy band” ya ofreció el concierto por internet “BANG BANG CON The Live”.

BTS se ha convertido en el primer grupo surcoreano que ha logrado un alcance global más allá de los nichos tradicionales del K-Pop, y ha logrado hitos como ser el primer artista que corona la lista estadounidense Billboard sin cantar en inglés.