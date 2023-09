Buscan bajo de Paul McCartney: Lanzan campaña para encontrar instrumento desaparecido hace más de 50 años y con el que se tocaron algunos de los mayores éxitos de Los Beatles

Una campaña fue lanzada para encontrar el bajo Höfner con el que Paul McCartney tocó algunos de los mayores éxitos de los Beatles, un tesoro de la música comprado en 1961 en Hamburgo y desaparecido hace más de 50 años.

McCartney compró el bajo, que se puede escuchar en las canciones Love Me Do, She Loves You y Twist and Shout, por unos US$37.90 (al cambio actual) en Alemania en 1961.