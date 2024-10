“Cada uno dice lo que quiere vender”: Piqué rompe el silencio y habla de la separación con Shakira

Después de dos años y medio de que Shakira y Gerard Piqué dieron finalizada su relación de 12 años, el exfutbolista decidió hablar de ello de manera pública.

En CNN, en el programa Café, Gerard habló de diversos temas durante una entrevista y abordó los rumores de infidelidad que dieron vuelta al mundo tras su ruptura.

Shakira expresó sobre sus emociones a través de la música, el más popular con el lanzamiento en la sesión con el productor argentino Bizarrap; en dicha canción lanzó indirectas que fueron dirigidas a Piqué.

Previamente, el exfutbolista no se había referido al tema, solamente debajo indirectas sutiles en los programas post Kings League, transmitidos en TwitchTV y Youtube, en los que indicó que muchos comentarios negativos que le llegaban eran de "gente sin vida".

Las palabras de Piqué sobre su separación con Shakira

Durante la entrevista, Gerard afirmó su calma sobre las diferentes opiniones que se tienen de él. "Entiendo que todo el mundo puede tener su punto de vista y que mucha gente piense diferente sobre mí", comentó.

El exfutbolista dejó en claro que pese a todo, no todo está dicho. "Sé en el mundo en el que vivimos. Los medios de comunicación al final controlan el mensaje y en líneas generales cada uno dice lo que quiere vender, pero al final la verdad, o lo que pasa, muchas veces no está contado de la manera que ha sido, esto yo no lo puedo controlar", expresó.

"Siempre he creído que lo mejor es que esté rodeado de los míos, de las personas que me conocen y saben cómo soy; entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista y que mucha gente no me conoce piense que soy de una manera. Libertad de expresión que cada uno opine lo que quiera", agregó Piqué.